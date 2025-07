Arran difunde un video contra hoteleros y políticos: ""Estamos hartos y preparados para hacerle frente""

La organización Arran ha compartido a través de sus redes sociales un video de su último acto vandálico -las pintadas aparecidas este sábado en la fachada de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes-- y en el que quema fotos de políticos y hoteleros.

El vídeo muestra como jóvenes encapuchados se dirigen hacia la sede la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, en la calle Montenegro de Palma, con la cara cubierta, para vandalizarla.

Los jóvenes han pintado en la fachada de la Conselleria el mensaje "Culpables de nuestra miseria". El grafiti, que ha sido condenado y denunciado ante las autoridades policiales por el Govern, ya ha sido eliminado por operarios de la empresa municipal de Emaya.

Pintada de Arran en la fachada de la Conselleria de Turismo / CAIB

Fotos de políticos y hoteleros

En el vídeo difundido por Arran se puede ver además cómo los jóvenes queman fotos de políticos y de hoteleros, al considerar que "ya basta de hablar de contención, mientras se sigue creciendo".

"La sociedad mallorquina exige decrecer y no puede esperar más", apunta una voz en off que asegura que los jóvenes "no están orgullosos" de "que se haya vendido la isla a Escarrer, Barceló o Fluxà". "Estamos hartos y preparados para hacerle frente", continúa.

"La clase política es responsable de nuestra miseria, de poner los intereses económicos por encima de nuestras vidas y de regalar Mallorca al capital privado", denuncia. "Con el turismo salimos perdiendo, joven organízate", concluye.

Bauzá considera "intolerables" estas actitudes "totalitarias"

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha respondido a través de un menaje en 'X' que "estas actitudes totalitarias, a oscuras, a escondidas, son intolerables".

"Los ataques y amenazas personales no tienen justificación alguna", ha subrayado el conseller Bauzá, quien ha advertido a la organización Arran que "este fascismo no desviará" al Govern "del compromiso de hacer de esta tierra el mejor lugar del mundo para vivir y para visitar, con la cara bien alta".