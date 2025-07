Arquitectos de Mallorca avisan del peligro de instalar piscinas desmontables: "No hay que hacerlo sin antes consultar a un experto"

Llega el verano y suben las temperaturas. Muchas familias de Mallorca recurren a una solución aparentemente sencilla para refrescarse en casa: instalar una piscina en su terraza, balcón o jardín. Sin embargo, antes de tomar esta decisión se deben tener en cuenta diversos factores que muchos pasan por alto y que pueden suponer un riesgo para la seguridad de las personas y la estabilidad de las viviendas. A raíz del incidente que sucedió la semana pasada en un piso de Palma con una piscina desmontable en una azotea, los expertos advierten del riesgo que supone montar este tipo de estructuras.

La propia Ley de Ordenación de la Edificación establece que la construcción de una piscina requiere de un proyecto técnico previo redactado por un profesional competente. En este informe deben analizarse aspectos relacionados con las dimensiones de la piscina, el agua que portará y si esta requiere de una maquinaria —como es el caso de las piscinas de cloro—, los materiales que se usarán, los sistemas de depuración, el entorno construido y las protecciones necesarias para evitar peligros eléctricos o estructurales.

También es primordial llevar a cabo un estudio geotécnico en el cual se examina la resistencia y tipo de terreno donde se va a colocar la piscina. Según afirman los expertos consultados por este diario, hay que tener en cuenta que no todos los suelos tienen el mismo comportamiento ni la misma capacidad portante. En particular, hay que poner especial atención a aquellas piscinas ubicadas cerca de muros de contención, ya que si el suelo no es compacto, el peso del agua puede ejercer más presión. “Es un fenómeno similar al que ocurre al presionar una bola de plastilina: la carga vertical se transforma en un desplazamiento lateral”, explica Joan Antich, graduado en Edificación y colegiado en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca. Igualmente, el cálculo estructural es fundamental si se trata de una pileta elevada. Todas estas fases deben de cumplir con el Código Técnico de la Edificación (CTE), comenta el profesional.

El peligro de las piscinas desmontables en pisos

“Uno de los errores más frecuentes que vemos, especialmente en verano, es la instalación de piscinas hinchables o desmontables en lugares no aptos, como terrazas, azoteas o balcones”, cuenta Joan. En edificación residencial, el CTE y el nuevo Eurocódigo estructural establecen 200 litros de agua por metro cuadrado, lo que corresponde a una altura de agua de apenas 20 centímetros. Estas cifras son “desconocidas” y “el problema es que la mayoría de estas piscinas superan el metro de altura, lo que puede suponer una carga de entre 1.000 y 1.500 kg/m², multiplicando por siete la carga permitida”, por este motivo, "nunca se debería instalar este tipo de piscinas sin antes consultar a un técnico especialista", añade el arquitecto.

En efecto, de esta forma trabajan los instaladores de piscinas desmontables: “Cuando tenemos que instalar una desmontable en alto —no en suelo— siempre pedimos al cliente que hablen con un arquitecto técnico para establecer el volumen de agua que puede soportar la piscina”, explican desde una empresa que se dedica a instalar este tipo de estructuras en la isla.

Baleares cuenta con edificios muy longevos, y si no se ha llevado un buen mantenimiento, es muy probable que su capacidad portante se haya visto reducida. Además, aunque las estructuras de los pisos se proyectan con márgenes de seguridad considerables, hay muchas terrazas y forjados que no están diseñados para soportar las cargas que genera una piscina con miles de litros de agua y superar ese umbral sin justificación técnica puede poner en riesgo la seguridad estructural del edificio.

El hecho de que las estructuras sean tan conservadoras “ha inducido a una mentalidad en la que todo vale, un error extremadamente peligroso ya que en el caso de fallo puede ser muy grave y, en ocasiones, puede ocurrir de manera súbita”, relata Joan Antich.

Los expertos aconsejan contactar con un profesional cuando, tras colocar una piscina, existan grietas profundas cerca de elementos estructurales que presentan desplazamientos verticales o diagonales y que se propagan con el tiempo. Igualmente, no todas las fisuras son peligrosas. Solo un profesional puede evaluar si una grieta es estructural o, simplemente, superficial y si precisa actuación inmediata.

Cuidar el agua y evitar filtraciones

Las piscinas, sobre todo las de obra, requieren un buen cuidado del agua y del sistema de filtración. La falta de mantenimiento del sistema de filtrado puede acabar en agua estancada, dando lugar a la proliferación de microorganismos, metales pesados, productos químicos acumulados o residuos orgánicos. Esta contaminación puede convertirse en focos de infección perjudiciales para la salud.

Además, las filtraciones prolongadas no solo pueden provocar humedades persistentes, sino que también favorecen a la degradación de materiales e incluso corrosión de las armaduras del hormigón, especialmente en entornos costeros. En Baleares, donde la proximidad al mar implica una exposición constante a la humedad y a la salinidad del aire, las filtraciones pueden traer problemas en la estructura de los edificios.

En definitiva, con la llegada del calor, es lógico querer refrescarse sin salir de casa, pero no a cualquier precio. Ya sea en una terraza, en un adosado o en un chalet, instalar una piscina —aunque sea desmontable— requiere algo más que buena voluntad: necesita previsión y asesoramiento técnico. El problema no es exclusivo de los pisos; colocar una piscina en un terreno no preparado o junto a un muro de carga puede provocar desplazamientos, grietas e incluso colapsos perjudiciales para la salud. Por eso, antes de lanzarse, es fundamental contar con profesionales que evalúen cada caso y garanticen que el disfrute del verano no acabe en un susto.