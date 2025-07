Migrantes a la intemperie en Palma: la patera mantiene su crueldad en tierra

La migración irregular está maniatada, por abandono y abuso, a continuas alucinaciones que le obligan a desconectar del sentido de la realidad. La supervivencia de sus víctimas crecientes va en ello, lo cual dice muy poco y casi nada positivo del lugar de paso y acogida, ya no digamos de las administraciones ausentes. Dicho de otro modo, recibir el bofetón de la falta de calidez humana y de amparo en lo más elemental, después de alcanzar la cosa, puede suponer un nuevo naufragio que solo el salvavidas de la reacción de particulares sensibles y la iniciativa de una ONG como Les Balears Acollim consiguen aliviar en parte.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nunca ha reconocido la evidencia del incremento de tránsito y consolidación de la ruta entre Argelia y Balears. Ha sido necesario que la secretaria de estado de Migraciones, Pilar Cancela, visitara las islas para esbozar una tibia admisión de la necesidad, fiada a largo plazo, de techos frente a un «boom» migratorio que, por ejemplo, solo provoca sentimiento de impotencia y preocupación de mala imagen a la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons. La devota consellera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, las instrucciones de Madrid, en definitiva, se cierran en banda a recibir a una cuarentena de menores no acompañados y nada saben, por supuesto, de los migrantes al raso. No hace mucho que la Autoridad Portuaria y el Obispado vistieron de gala la presentación de Stella Maris para la «asistencia integral, social y laboral» de marineros y pasajeros llegados a buen puerto. Entre ellos no figuran los ocupantes de las pateras.

Este es el panorama, indigno, deshumanizado, por el cual en el linde del remodelado Paseo Marítimo, al lado mismo de los lugares en la que la Palma turística, desinhibida y divertida flirtea con el lujo, hombres y mujeres particularmente vulnerables permanecen a la intemperie, no solo física, a la espera de que la Cruz Roja les entregue un pasaje y haya plaza en el ferry. Ni siquiera se les respeta el derecho del tránsito en las instalaciones de la Estación Marítima. Ha sido necesaria la denuncia pública para que se abran sus puertas. Solo el refresco o el bocadillo de un trabajador solidario o el préstamo de un móvil de un vecino para dar señales de vida. No hay más. La secretaria de Estado se ha vuelto a Madrid en busca de medios y localización de espacios para poder pernoctar. Mallorca se queda como estación de tránsito para incentivar la vulnerabilidad de los migrantes.