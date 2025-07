La feminista Carmen Ruiz, en Mallorca: "El 'skincare' es explotación del capital sexual de las niñas"

“La lucha por la igualdad empieza en las aulas”. Así de claro lo dejó la socióloga y experta en violencia de género en la adolescencia, Carmen Ruiz Repullo, en una conferencia celebrada ayer en el edificio de Sa Riera en Palma. La ponente lanzó un mensaje rotundo muy aplaudido por el público: “Las escuelas son un potente elemento de transformación social, el problema es que está entrando gente a las aulas que no está preparada”.

La ponencia de Carmen Ruiz, investigadora y formadora en materia de coeducación y prevención de la violencia de género y violencia sexual en la adolescencia, formó parte de la tercera jornada del nuevo curso de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Violència de Gènere (UNIEVIG), impulsado por la UIB y el IB-DONA. La experta advirtió que “no estamos ante una simple reacción, sino ante una época de reordenación”, especialmente en la adolescencia. Según explicó, “la reacción contra las violencias machistas empezó en los espacios digitales y manifestaciones en 2017 y ahora se ha trasladado a las aulas, al profesorado e incluso al ámbito universitario”.

En este nuevo contexto, añadió la experta, se han instalado nuevos discursos con mensajes como que “también hay violencia contra los hombres” o que “las mujeres tienen más derechos y protección que los hombres”. Estas ideas, comentó, calan en la sociedad e instrumentalizan las emociones de las jóvenes generaciones para “alimentar intereses de lobbys patriarcales y capitalistas”, afirmó Ruiz. Por eso, en la coeducación es fundamental “moverse por lo emocional”, añadió.

Los MDLRs y el fenómeno del skincare, el nuevo rostro del patriarcado adolescente

Lejos de desaparecer, “el patriarcado se ha adaptado a los nuevos códigos de identificación juvenil”, explicó Ruiz. Como señaló la experta, los MDLRs —término proveniente de Francia que hace referencia a mec de la rue, niños de la calle en el sentido más literal—, los gymbros y los cryptobros forman parte de un ecosistema que consolida la dominación del género masculino en clave digital. Mientras tanto, las adolescentes transitan su pubertad bajo el influjo de otra presión, añadió Ruiz: la "pornosocialización".

La ponente habló sobre la urgencia de acabar con la industria pornográfica: “La pornografía hay que prohibirla. Quizás no seré una moderna pero ojalá tuviéramos una legislación de la abolición de la pornografía”. “En Internet, el valor ya no está en el capital, ahora el valor de las mujeres es su sexualidad”, advirtió la investigadora. De esta manera, el “fenómeno skincare, tendencias tipo Get Ready With Me y hauls de maquillaje” o se convierten en moneda de cambio disfrazada de “empoderamiento”, explicó la socióloga. Del mismo modo, plataformas como OnlyFans se han normalizado como una manera de conseguir dinero entre las jóvenes, lamentó.

Maria Homar y Carmen Ruiz, ayer en Sa Riera, en la conferencia sobre violencia machista en la adolescencia. / Manu Mielniezuk

Apoyo en las leyes e intervención del profesorado en las aulas

“Tenemos leyes, pero no las aplicamos bien”, señaló la docente implicada en proyectos de coeducación. España cuenta con un marco legislativo para combatir las violencias machistas desde las aulas: la LOMLOE, la LOPIVI y la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025 incluyen medidas específicas para fomentar la coeducación y abordar la ciberviolencia.

Igualmente, la ponente lamentó el asesinato de tres niños en lo que va de año en España por violencia vicaria, “una nueva estrategia de violencia de género”. En esta línea, Ruiz aprovechó para mandar un mensaje a los docentes presentes en la conferencia: “Es responsabilidad de los profesores detectar este tipo de violencia y hacer los informes correspondientes”.

Además, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (con horizonte 2025-2026) “plantea la sensibilización y la prevención como ejes clave”. Sin embargo, estos compromisos rara vez, matizó Ruiz, se traducen en acciones reales dentro de los centros: “Tenemos las leyes y las estrategias para que se lleven a cabo en los colegios”. Además, “una de las trampas del actual sistema es que cada comunidad autónoma define la coeducación como quiere”, advirtió Ruiz.