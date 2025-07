Denuncian que migrantes llegados en patera a Baleares pasan hasta dos noches al raso "en pésimas condiciones" antes de ser enviados a la península

Noches al raso, sin comida, sin agua y sin poder comunicarse con su familia. La situación de los migrantes llegados en patera a Baleares ha generado una creciente preocupación en Palma, donde ciudadanos y trabajadores de los alrededores de la Estación Marítima denuncian que los recién llegados se ven obligados a pasar hasta dos noches en la calle antes de ser trasladados a la península. La falta de un lugar digno para pernoctar, la escasa asistencia humanitaria y la ausencia de soluciones a corto plazo han encendido las alarmas entre quienes ven cómo estos hombres y mujeres -"muchas más que antes"-, pasan horas y horas sin recursos y sin saber qué hacer.

"Muchas veces desconocen si después de haber llegado aquí se tendrán que ir a otro lugar. Da mucha pena", lamenta uno de los vecinos que denuncia este hecho y que, junto a otros muchos ciudadanos, se ha movilizado y organizado para ayudar a los migrantes y ofrecerles siempre que puede comida, bebida e incluso los datos de su móvil para que puedan avisar a sus familias de que han llegado a salvo. Además, el ciudadano reconoce que también se sienten preocupados por las mujeres que allí se encuentran. "Por la noche y a la intemperie no sabes qué les puede pasar", comenta con notable inquietud.

Margalida Capellà, profesora de Derecho Internacional de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y portavoz estos días de la plataforma Les Balears Acollim, ha expresado a este diario la "enorme preocupación" ante esta realidad, motivo por el cual el 16 y el 19 de junio la entidad se reunió con la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales y con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, respectivamente, para exponer la situación en la que se encuentran las personas que llegan en patera a las islas y solicitar la apertura de la Estación Marítima durante la noche mientras dure esta situación, que "se ha agravado los últimos tres meses con la llegada constante de más embarcaciones, el consiguiente incremento de personas que utilizan el ferri para el traslado y la resultante acumulación de estas personas en la estación", explica la experta.

Procedimiento

Según señalan desde la plataforma, los migrantes, después de haber pasado varios días en el mar en embarcaciones precarias, son identificadas en el CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) de Son Tous horas después de ser rescatadas en tierra, firman un acuerdo de devolución en presencia de asistencia letrada, asistidos por una persona traductora. Luego son acompañadas en furgones y coches de la Policía Nacional hasta los alrededores de la Estación Marítima del puerto de Palma y, una vez allí, quedan a la espera de que, en principio unas horas después, personas voluntarias de Cruz Roja les faciliten los pasajes para el ferry a la península. Mientras la estación marítima está abierta -dicen- pueden descansar allí, protegerse del sol o de la lluvia, cargar sus móviles para dar señales de vida a sus familiares y acceder a los baños.

Detallan que parte de estas personas están adscritas al Programa de Atención Humanitaria, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya que, previamente en las instalaciones del CATE, Cruz Roja, como entidad colaboradora en el programa, ha realizado un triaje de las personas recién llegadas para identificar posibles demandantes de asilo y que, "lamentablemente", las plazas del CAED (Centro de Acogida del Estado) de la Porciúncula en Mallorca son insuficientes para acoger a todas las personas, solo hay 44 plazas, y se las deriva a centros en la Península.

A la espera de un ferri

Esta falta de plazas -explica Capellà- "a menudo se traduce en jornadas enteras e incluso dos noches a la intemperie", por lo que destaca que la principal petición de la plataforma, y que se manifestó este miércoles durante la reunión mantenida con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela -quien según el Ministerio de Inclusión Social ha visitado las islas precisamente para buscar recursos y tratar de habilitar espacios para la primera acogida de estas personas tras su llegada a la costa- es la apertura permanente de la Estación Marítima, "un lugar que podría ofrecerles refugio, acceso a baños y la posibilidad de cargar sus móviles".

La apertura permanente de la Estación Marítima podría ofrecerles refugio, acceso a baños y la posibilidad de cargar sus móviles Margalida Capellà — Profesora de Derecho Internacional de la UIB

Ciudadanos testigos de la situación, describen cómo la Policía Nacional deja a los migrantes "en la calle" junto a la Estación Marítima y relatan que "tienen algo de atención por parte de Cruz Roja, pero lo mínimo". De hecho denuncian que la asistencia de la entidad "se limita a una botella de agua y unas galletas maría, insuficientes" -sostienen- para las horas de espera por las que pasan en la mencionada ubicación.

Por este motivo, ciudadanos y trabajadores se han movilizado para ofrecer ayuda, proporcionando agua, comida e incluso datos móviles para que los migrantes puedan comunicarse con sus familias. Sin embargo, esta ayuda -denuncian- "no es sostenible" a largo plazo, y por ello subrayan la necesidad "de una respuesta institucional coordinada y eficaz".

Sin soluciones inmediatas

La visita de la secretaria de Estado de Migraciones a Baleares ha puesto de manifiesto la preocupación del Gobierno central. Este miércoles, Cancela anunció en Ibiza que se estudiarían "sobre el terreno" los recursos humanitarios necesarios y reconoció una "tendencia" de incremento exponencial en la llegada de migrantes a las islas, aunque evitó calificarlo como una ruta migratoria consolidada.

Por la tarde, visitó Palma, donde se reunió con Cruz Roja y con Les Balears Acollim. Sobre su encuentro con esta última, Capellà cuenta que la secretaria de estado de Migraciones señaló que desde el Ministerio se ha decidido "mejorar las asistencias" a estas personas, reconociendo, así, la falta de mecanismos, recursos e instalaciones, y que se está estudiando la ampliación de plazas y la instalación de módulos en los puertos de las islas para centralizar la atención, una solución que la profesora de Derecho Internacional de la UIB considera "óptima", pues -sostiene- "ya funciona en Canarias y Málaga".

Según recoge Europa Press, este mismo jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado que tras la visita a las islas, se han identificado ubicaciones estratégicas para reforzar la acogida humanitaria en el archipiélago y se ha decidido habilitar un nuevo espacio de primera atención para personas migrantes en el Puerto de Ibiza, junto a las dependencias de la Policía Nacional. Además, señala que se están valorando ubicaciones similares en el puerto de Palma y en el de la Savina (Formentera).

Mayor presencia de mujeres

Explica que estas medidas forman parte de un plan de respuesta específico para Baleares, diseñado ante el aumento sostenido de llegadas y el cambio en el perfil de los migrantes, con un incremento de flujos subsaharianos y una mayor presencia de mujeres y familias completas, lo que implica "necesidades más complejas y una mayor demanda de recursos específicos", y que el Gobierno ha recalcado que estas personas, a menudo sin redes de apoyo en Europa, son especialmente vulnerables.

A pesar de estos anuncios, y aunque reconoce la "buena voluntad del Gobierno. Sé que está moviendo todos los hilos que puede", la portavoz de Les Balears Acollim estos días reconoce que durante la reunión con Cancela no se plantearon soluciones a corto plazo. "No han puesto sobre la mesa una actuación inmediata y no parece que se vaya a hacer nada este verano" -afirma- y pone énfasis en la necesidad de que haya una colaboración efectiva de todas las administraciones involucradas.

Cruz Roja, entidad colaboradora en el programa de atención humanitaria, eludió dar su punto de vista a este diario y se remitió a la versión oficial del Gobierno, a pesar de haberse reunido también con la secretaria de Estado en su visita a Palma el miércoles por la tarde. Tras este encuentro y el mantenido con Les Balears Acollim, Pilar Cancela no atendió a los medios de comunicación, pendientes de la denuncia, casi diaria, que vecinos y trabajadores de los alrededores de la Estación Marítima llevan meses realizando sobre las "pesimas condiciones" en las que los migrantes recién llegados en patera se ven abocados a permanecer a veces hasta 48 horas.