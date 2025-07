Cirer se despide tras 32 años en política: "Me voy con pena porque pienso que no he acabado el trabajo"

Catalina Cirer ha dicho hoy adiós a la política activa, poniendo fin a una trayectoria de 32 años al servicio de las instituciones y del Partido Popular. La consellera de Familias y Asuntos Sociales ha comparecido públicamente al borde de las lágrimas para anunciar su despedida, apenas unos minutos después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, hiciera oficial su relevo por Sandra Fernández en el marco de una remodelación del Ejecutivo.

“Es un día importante para mí. Hoy se cierra lo que empezó un 22 de junio de 1993 con Gabriel Cañellas”, ha comenzado Cirer. Con emoción contenida, ha reconocido que esta decisión ha sido “meditada, comunicada y hablada” tanto con la presidenta como con su familia, “desde la responsabilidad de quien siente que comienza una nueva etapa”.

Cirer ha anunciado que su marcha del Govern supone también su salida definitiva de la vida política. “Acaba mi vida política después de 32 años. Con cargos que nunca podría haber soñado, pero siempre estando a disposición del partido”, ha afirmado, recordando que “los ciudadanos me han dado vida cada día desde hace más de tres décadas”.

Así ha sido la despedida de Catalina Cirer como Consellera del Govern: "Dejo la política después de 30 años"

En su despedida, ha querido pedir disculpas a quienes, en el trato personal o profesional, no hayan sentido que estuvo a la altura. “No ha habido intencionalidad de hacer daño a nadie. Si en algún momento no he sabido reaccionar como esperaban, lo siento sinceramente”, ha dicho en un gesto de humildad.

Aunque se va “con pena” porque siente que no ha podido culminar el trabajo que le encomendó la presidenta, Cirer ha expresado su confianza total en su sucesora. “Tengo la certeza de que Sandra Fernández, que ha sido compañera de camino y un referente, lo hará. Le deseo todos los aciertos del mundo”, ha señalado. También ha deseado “lo mejor” a la presidenta Prohens y a todo el equipo del Govern, del que, ha dicho, “siempre me sentiré parte”.

Sin querer hacer ninguna alusión a los partidos de la oposición, Cirer ha reafirmado su lealtad. “Soy del PP y soy del Mallorca”, ha dicho entre sonrisas, arrancando los aplausos de los presentes.

Finalmente, ha compartido uno de sus principales anhelos pendientes: “Me hubiera gustado que las listas de espera de discapacidad y dependencia hubieran mejorado más”, ha reconocido.