El Parlament tumba las enmiendas para ampliar los cuidados paliativos pediátricos en Son Espases: "No sé cómo no es una prioridad, la cantidad es irrisoria"

El Parlament balear ha rechazado las enmiendas presentadas por Més per Mallorca y el diputado no adscrito Agustín Buades que buscaban una ampliación urgente del servicio de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Universitario Son Espases. Esta decisión, tomada durante la segunda jornada del debate de los Presupuestos Autonómicos de 2025, ha generado sorpresa y decepción entre las familias afectadas y los grupos políticos que defienden la medida, quienes consideran "irrisoria" la cantidad económica solicitada, de 200.000 a 275.000 euros, y lamentan que la sanidad de los menores "no sea una prioridad".

En una carta a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, un grupo de más de veinte madres y padres de Baleares pedía que el servicio de paliativos pediátricos funcionara las 24 horas del día, los 365 días del año. Según señalaban en la misiva, actualmente los pediatras solo están disponibles de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas, y la atención de guardia se extiende únicamente hasta las 20.00 horas. Esta restricción deja a las familias en una situación de "extrema vulnerabilidad durante las noches, fines de semana y festivos, enfrentándose solas a menudo a situaciones críticas y decisiones médicas complejas", explicaba la carta.

Més per Mallorca presentó una enmienda a los presupuestos solicitando 275.000 euros para la ampliación de este servicio "para que den cobertura a los niños y niñas las veinticuatro horas del día durante todo el año". Marta Carrió, diputada del grupo, ha expresado su asombro ante el rechazo, dado lo "irrisorio" de la cifra. "Me he quedado muy sorprendida, porque el impacto económico es muy bajo. Estamos hablando de menos de 300.000 euros, señala a este diario.

Por su parte, el diputado no adscrito Agustín Buades también presentó una enmienda en la misma línea, pidiendo 200.000 euros para el servicio. Ambos políticos coinciden en que la cantidad es "mínima" para la trascendencia del asunto, subrayando la urgencia de la demanda. "Pensaba que estaríamos hablando de millones de euros, pero no, realmente no", afirma Carrió, quien destaca que "las enfermedades graves no entienden de horarios", motivo por el cual asegura que desde el partido seguirán trabajando y buscando fórmulas para lograr la ampliación del servicio.

Enmiendas aprobadas en Familias y Salud

En la sesión de este martes, el pleno del Parlament aprobó la incorporación de diez enmiendas a las cuentas de las consellerias de Familias y Asuntos Sociales y de Salud. En total, entre el lunes y este martes, se sumaron 26 enmiendas a los Presupuestos.

En lo que respecta a la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, la Cámara dio luz verde a destinar, a propuesta de Vox, dos millones de euros a la creación de una nueva línea de ayudas a la natalidad y apoyo a la familia. Esta fue la única enmienda aprobada para esta sección, rechazándose todas las demás presentadas por el PSIB, Més per Menorca, el diputado no adscrito Agustín Buades, Unidas Podemos, Més per Mallorca y una de Vox.

En cuanto a la Conselleria de Salud, se aprobaron nueve enmiendas por valor de 1,6 millones de euros. El pleno dio el visto bueno a cuatro enmiendas del PSIB, dos de Més per Menorca, otras dos de Llorenç Córdoba y una de Més per Mallorca. Sin embargo, entre las rechazadas en este apartado se encontraban las destinadas a la ampliación de los cuidados paliativos pediátricos.

El debate de los Presupuestos Autonómicos de 2025 continuó este miércoles con las secciones correspondientes a las Consellerias de Empresa, Empleo y Energía; Agricultura, Pesca y Medio Natural, y Vivienda, Territorio y Movilidad.

Un clamor familiar desatendido

La iniciativa de estas familias de Baleares, lideradas por Beatriz Oliver Carrillo (madre de un niño de seis años con miopatía miotubular), se articuló a través de una la carta dirigida a Prohens. En ella, Oliver, en representación de más de 80 familias usuarias del servicio, expuso la "angustiosa" realidad que viven. "Fuera de este horario, nos encontramos solas ante situaciones a menudo críticas y decisiones médicas muy complejas, que pueden tener consecuencias graves para la vida y el bienestar de nuestros hijos", rezaba la misiva.

La carta también hacía referencia al reciente caso del pediatra Jesús Sánchez Etxaniz en el País Vasco, cuya amonestación por atender a una niña terminal fuera de horario impulsó al Gobierno vasco a crear una estructura permanente para cuidados paliativos pediátricos todos los días del año las veinticuatro horas. Este precedente fue presentado como un "rayo de esperanza" para las familias baleares, demostrando que el cambio es posible y necesario.

El colectivo de madres y padres hizo especial hincapié en la necesidad de un acompañamiento digno en la fase final de la vida de sus hijos. "Es absolutamente imprescindible poder contar con el equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos en todo momento", insistían en la carta, alertando que la ausencia de este soporte puede generar un "sufrimiento añadido, tanto físico como emocional, y una falta de dignidad en el momento más delicado de la vida".

En toda España, solo tres hospitales públicos —Sant Joan de Déu en Barcelona, Virgen de la Arrixaca en Murcia y Niño Jesús en Madrid— ofrecían hasta ahora atención paliativa pediátrica 24 horas. Ahora se suma el Hospital de Cruces del País Vasco. Las familias baleares esperan unirse a esta lista, buscando la tranquilidad de saber que la ayuda experta está disponible cuando la necesiten, porque, como bien recuerdan, "las enfermedades de nuestros hijos no entienden de horarios".