Lucila Pascua en Mallorca: “En el mundo del deporte femenino, si las mujeres no gritamos, no nos escuchan”

La voz de Lucila Pascua, ex jugadora internacional de baloncesto, ahora psicóloga y profesora universitaria, abrió ayer por la mañana la segunda jornada del nuevo curso de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Violència de Gènere (UNIEVIG) con una conferencia sobre la discriminación y violencia contra las mujeres en el deporte femenino. La ponente afirmó que “en el mundo del deporte femenino, si las mujeres no gritamos, no nos escuchan” y puso el foco de atención en la “brutal segregación que sigue ocurriendo” en esta área.

Durante esta “charla experiencial”, Pascua explicó que “en el deporte femenino se normalizan algunas cosas que en otros ámbitos, no”. La ponente hizo hincapié en que el deporte forma parte de los espacios de la sociedad en los que se ha “naturalizado” la desigualdad entre hombres y mujeres.

En el curso, impulsado por la UIB y el IB-Dona en el edifici de Sa Riera de Palma, Pascua también denunció diversas formas de discriminación estructural: peor acceso a recursos, brecha salarial y exclusión de espacios de liderazgo. Además, ha hablado de violencia física, psicológica, mediática, digital e institucional citando casos como el del beso del expresidente de la RFEF Luís Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso y recordando que “los protocolos son necesarios, pero muchas veces no se aplican bien”.

El deporte, un ámbito “creado y llevado exclusivamente por y para hombres”

Pascua explicó que “históricamente, el deporte es una parcela hecha y llevada exclusivamente por y para hombres”. Según contó la ponente, las mujeres no podían participar en los Juegos Olímpicos. De hecho, el Comité Olímpico Internacional (COI) rechazaba que las mujeres participasen en deportes como el atletismo. No fue hasta el año 2012, “es decir, anteayer”, que todas las delegaciones incluyeron, al menos, una mujer deportista, comentó la conferenciante.

Asimismo, la ex jugadora explicó que las mujeres se perciben, desde edades muy tempranas, “menos válidas” para el deporte que los hombres y que tienen menos apoyo social y familiar para practicarlo. Por este motivo, Lucilia Pascua afirmó que “infravalorar, invalidar, incluso ridiculizar, también son formas de discriminación”.

Llamada a la acción

Igualmente, la medallista olímpica reconoció que los casos de violencia y desigualdad en el deporte femenino han ayudado a crear visibilización y campañas de prevención: “No tendría que pasar, pero al menos da resultados legales y sociales”. Con esta declaración, Pascua recordó uno de los grandes logros como presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto en el año 2023: “Firmamos los convenios colectivos para tener un salario mínimo de 16.000 euros brutos al año y a jornada completa”.

“La acción y el combate empiezan por el fomento, continúan con el impulso y se consolidan con la visibilización”, concluyó Pascua, apelando a la importancia de la educación para transformar el deporte en un entorno realmente igualitario.