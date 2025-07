No hay que aislar a Vox, hay que derrotarlos

Si alguien desea crearse problemas, solo tiene que declarar que el partido antiespañol Vox es un actor político más, con un peso específico proporcional a sus diputados. De hecho, su zarzuelera alineación balear fue apoyada por exvotantes de PP, PSOE o incluso Podemos. Más allá de estériles cordones sanitarios, no hay que aislar a los ultras, hay que derrotarlos en las urnas.

Con motivo de la condena a Marine Le Pen que sellaba su exclusión de las presidenciales francesas, Jean-Luc Mélenchon señaló desde las antípodas su contrariedad por la intromisión de la autoridad judicial. Reclamó en concreto que «destituir a un político electo es una tarea del pueblo». Y mientras tanto, se pueden votar mociones de censura al alimón, como demostraron La Francia Insumisa y Reunión Nacional contra Macron.

El preámbulo quiere demostrar que el PP balear puede resignarse a pactar los presupuestos con Vox, que ya le ha impuesto 143 argollas. La recriminación no es táctica, solo asombra la generosidad de los populares, antaño partido alfa. Los populares más perezosos de la historia se han entregado a sus aliados folklóricos y desmantelados sin necesidad.

El PP debería aprender de su odiada Francina Armengol, que jamás cedió ante sus esclavos que no socios de Més y Podemos. Al contrario, el PSOE se rio de ellos durante años sin que le descubrieran el truco, hasta reducirlos a su insignificancia actual. La anterior presidenta del Govern jaleaba incluso la dimisión forzosa de su vicepresidente ecosoberanista, mientras le compraba millones de mascarillas fraudulentas a los mafiosos socialistas.

El Vox demediado no está en cuadro, porque siempre fue cuadrilla. Por no trabajar, Prohens se somete a un Gabriel Le Senne que ha firmado la mejor imitación de Charles Chaplin en El gran dictador. El presidente del Parlament declaró ayer aprobados los presupuestos de «las Illas Balears», a falta de crear los topónimos de «Islas Balears» o «Illes Baleares».

El PP sucumbe ante un partido donde Idoia Ribas le muestra el índice amenazante a su teórica correligionaria Manuela Cañadas durante un pleno del Parlament, para indicarle que «eso no me lo dices en la calle». Lástima que la escena no alcanzara su lógico desenlace, para demostrarle al PP holgazán que repetir el comportamiento de José Ramón Bauzá es la mejor garantía de acabar en el mismo sitio que el farmacéutico. Eso pensaba Einstein, por lo menos.