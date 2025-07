Desconvocan la huelga de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio tras alcanzar un acuerdo y firmar el convenio colectivo

Los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) han desconvocado la huelga indefinida prevista a partir del 15 de julio después que representantes de Govern, sindicatos, patronal y el Ayuntamiento de Palma hayan firmado el convenio colectivo del SAD.

El acuerdo se ha alcanzado este jueves en una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) entre miembros de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales; del Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de Baleares (Siteib), CCOO y UGT; de la Asociación estatal de entidades de servicios de atención a domicilio (Asade) y la Asociación Patronal de Atención a la Dependencia y Mayores de Baleares (Apadimib).

Según Siteib, el acuerdo incorpora "significativas mejoras" tanto en el ámbito social como salarial para el conjunto de personas trabajadoras del sector, atendiendo así a reivindicaciones históricas y "dignificando las condiciones laborales en un servicio esencial para la sociedad".

Los sindicatos han puesto en valor el "papel fundamental" de la directora general de Trabajo, Catalina Cabrer, y de la directora general de Atención a la Dependencia, María Castro, cuya "implicación activa y compromiso institucional", han destacado, han sido determinantes para facilitar el diálogo, superar el conflicto y propiciar la consecución del acuerdo.

A su criterio, su intervención ha evidenciado la importancia de la acción coordinada entre las partes negociadoras y la Administración Pública, especialmente en un sector cuya viabilidad y estabilidad dependen, en gran medida, del respaldo institucional y la adecuada interlocución con los agentes sociales.

También han celebrado que la firma del convenio colectivo supone "el reconocimiento expreso de la importancia estratégica" del sector de ayuda a domicilio en Baleares y da respuesta a la situación de "precarización" sufrida durante la última década.

Asimismo, han agregado, permite avanzar hacia "estándares laborales acordes con la dignidad y responsabilidad social inherentes a la atención y el cuidado de las personas más vulnerables".

La desconvocatoria de la huelga y la firma del nuevo convenio constituyen, para el Siteib y el Govern "un hito relevante" en la mejora de los derechos laborales, la profesionalización y la estabilidad de un sector esencial.

Por su parte, la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales ha destacado que el Govern, que lleva meses mediando con las partes, se ha comprometido a abonar las horas no realizadas por motivos imputables a la persona usuaria del servicio, ya sea de forma voluntaria o forzosa.

Así, se modificará la disposición adicional segunda del convenio colectivo, de forma que la Administración abonará a las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio todas aquellas horas suspendidas por las personas usuarias.

Concretamente, en las horas no realizadas por ausencia puntual de la persona usuaria se abonará el 90 por ciento sobre el precio hora del servicio; en el caso de las horas suspendidas por ingreso hospitalario o en centro sociosanitario de la persona usuaria, el 75 por ciento, y en las horas suspendidas por periodos de vacaciones o viajes de la persona usuaria, el 50 por ciento.

La directora general de Atención a la Dependencia, María Castro, ha agradecido a todas las partes la disposición de estos meses y ha celebrado el hito alcanzado que ha calificado de "histórico" y que "dotará de estabilidad a los trabajadores y a las personas usuarias, que son el objetivo principal del servicio".

Principales reivindicaciones

Desde el sindicato han destacado las principales mejoras del nuevo convenio, entre ellas, la eliminación de la bolsa de horas. "Ahora, la jornada será clara y respetada", han celebrado.

Igualmente, la jornada máxima será de 37,5 horas semanales; se establece una subida en el plus del transporte y abono del transporte público cuando sea de pago; las personas contratadas en fines de semana y festivo cobraran 100 euros extra por cada festivo trabajado, y se establecen 22 días laborables de vacaciones.

El convenio recoge también un plus por no usar el móvil de la empresa, el cobro de hasta seis trienios, una mejora salarial del 28 por ciento en los próximos cuatro años, así como un plus de guardia semanal para las coordinadoras de 80 euros.

Finalmente, se ha acordado que el 80 por ciento de las personas que gestionen el servicio sean trabajadoras sociales tituladas en esa categoría, y límites "claros" para evitar la sobrecarga laboral en esta categoría.