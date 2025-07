“Sin consenso, no hay futuro”: el mallorquinismo político reclama unidad para superar el estancamiento

El mallorquinismo está subordinado a los partidos estatales: esta es la conclusión a la que han llegado los ponentes de la nueva sesión del Cicle de conferències i debats per un nou mallorquinisme polític. Este debate, celebrado en el bar Mavi de Palma bajo el titulo Una legislatura perduda?, ha reunido a figuras relevantes de la política y cultura mallorquina, como el expresidente del Consell de Mallorca por Més, Miquel Ensenyat, el coordinador de El Pi, Joan Miralles, la abogada Maria Pascual y la presidenta de la OCB de Manacor, Margalida Fuster, para reflexionar sobre la situación actual del mallorquinismo y los desafíos que afronta.

Ensenyat, que hace un año abandonó Més, ha subrayado que el mallorquinismo “debe ir más allá de los colores políticos” y ha destacado la importancia de una ciudadanía que “reacciona más antes la adversidad que ante las oportunidades”. En este sentido, Miralles ha afirmado que “la lengua no tiene partido” y que lo esencial no es “hacer partido, sino hacer país. “Sin consenso, no hay futuro”, han destacado los participantes.

Por su parte, Margalida Fuster ha puesto el foco en la educación como principal herramienta de cambio y ha advertido del “peligro” de la derecha en la difusión de mensajes a través de redes sociales: “La derecha y la extrema derecha han creado un discurso único con muchos recursos en prensa y redes sociales, y hay gente que se lo cree”.

Maria Pascual se ha mostrado crítica con la repetición de estos debates sin consecuencias concretas y ha advertido sobre la “perdida de identidad mallorquinista”. Cuestión en la que ha coincidido Miralles, que ha explicado que cuando no se producen “pasos hacia delante”, se producen “pasos hacía atrás”.

A lo largo del debate, también se han abordado cuestiones como la dificultad para articular una agenda autocentrada, el riesgo de retroceso democrático y la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía. “No quiero estar siempre enfadado, quiero poder vivir en una normalidad en la que se respete el Estatut de Autonomía gobierne quien gobierne”, ha afirmado Miralles. En este sentido, Ensenyat ha denunciado que “la Administración ha quedado reducida a su mínima expresión por el neoliberalismo” y ha alertado sobre el contexto internacional: “Estamos en manos de psicópatas. Cada vez que el americano habla sube el pan. No hemos aprendido nada del siglo XX”.

Miralles y Ensenyat han bromeado sobre la supuesta “sintonía” entre ambos: “Gracias Miquel por ser candidato general del Pi”, ironizaba Miralles. “No somos tan íntimos como algunos quieren hacer creer”, ha proseguido Ensenyat, aludiendo a las especulaciones sobre su posible acercamiento a El Pi.

La mesa redonda ha concluido con la intervención de distintas personas del público, que también mostraban su deseo de unidad. El acto ha reunido a más de cuarenta personas.