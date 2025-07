Alzamora se despide del Consell con un emotivo mensaje para su mujer: "Su apoyo incondicional ha sido mi energía"

Después de 15 años inmerso en política, desde el ayuntamiento de Artà hasta el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora se ha despedido esta tarde de la institución insular y ha dedicado un emotivo mensaje para Maria, su mujer, a quien ha agradecido su compañía durante todos estos años. "Su apoyo incondicional ha sido mi energía", ha expresado casi al borde de las lágrimas el portavoz de Més per Mallorca en el Consell.

"Suelo planificar las cosas, pero no había visualizado que me pondría nervioso en mi última intervención. Estoy emocionado, a pesar de ser un hombre que no muestra sus emociones. He aprendido mucho, he conocido mucha gente interesante y he adquirido una experiencia que me ha enriquecido como persona", afirma Alzamora. En este sentido, reconoce que su familia y amigos son "los que más han sufrido" las exigencias de una responsabilidad política "que les ha robado muchas horas de compañía".

El político ecosoberanista considera que la dedicación a la cosa publica, a la defensa de los ideales y valores no debe ser una dedicación profesional, sino "un paso" para aportar todo lo que uno sabe a la sociedad "desde la dedicacion, el compromiso, el rigor, la humildad, la satisfaccion y la conviccion". Todo ello acompañado de una confesión: "En muchas ocasiones con sacrificios personales y familiares que, a veces, han sido complicados".

Alzamora se disculpa por los "errores, descuidos e incluso algún enemigo" que haya podido hacer durante su trayectoria política, si bien deja claro que "nunca me ha movido ir contra nadie, ni ofender ni decepcionar a quien confió en mí". En este sentido, reivindica que entró en política activa para "cambiar el mundo con un espiritu rebelde" y todas sus decisiones iban encaminadas a "mejorar la vida de la ciudadania y defender los derechos de los oprimidos".

"Vengo de una familia pobre, obrera y humilde, con unos padres analfabetos que me han dado algo impagable: el apoyo para ser una buena persona en la vida. Quería proteger aún más el territorio de nuestra isla, en peligro y amenazado por un modelo depredador, contribuir a que la lengua catalana sea la lengua de cohesión e identificación isleña, pero aquí está mi decepción más grande porque no solo no he podido contribuir a esta mejora sino que me voy con la sensación de que la situación es peor que en 2011, cuando empecé", lamenta el ecosoberanista.

Sucesión

Alzamora ha estado acompañado por algunos dirigentes de Més per Mallorca como Neus Truyol, Ferran Rosa o el relevo en la institución insular Biel Payeras, encabezados todos ellos por el líder del partido y portavoz en el Parlament, Lluís Apesteguia. A su lado estaba presente Miquel Oliver, alcalde de Manacor y más que probable sucesor de Alzamora tanto en el Consell de Mallorca como en la secretaría general de la formación ecosoberanista, ahora que el artanenc abandona definitivamente el cargo de portavoz.

Galmés

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha aprovechado su intervención para darle las gracias "por todo lo que has hecho por Mallorca" y por haber dejado parte de su tiempo particular y familiar "en beneficio de esta tierra".

"A pesar de las divergencias políticas, por encima siempre está la amistad, y contigo he tenido una muy buena relación. Agradecerte tu talante, tus politicas constructivas, trabajo y desearte lo mejor en tu nueva etapa", asegura.