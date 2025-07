El Supremo consulta a la Fiscalía si imputa a Armengol por posible falso testimonio en el Senado

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha enviado un escrito a la Fiscalía solicitando que valore si existen indicios suficientes para imputar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por un posible delito de falso testimonio ante el Senado, tal y como ha adelantado La Razón. El centro de la cuestión es si durante su comparecencia en junio de 2024 faltó a la verdad al negar conocer al empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario en la trama conocida como 'caso Koldo'.

El Supremo hace esta consulta después de la querella interpuesta por Hazte Oír en la que acusan a la expresidenta del Govern de un supuesto delito de falso testimonio ante una comisión parlamentaria. El alto tribunal ha dado este primer paso porque Armengol está aforada como diputada de la Cámara.

Aldama

La dirigente socialista reconoció este martes en el Senado que había estado reunida con Víctor de Aldama en noviembre de 2020 en el Consolat de Mar, cuando aún era presidenta, en una cita con el CEO de Air Europa, Pepe Hidalgo. Pese a ello, la presidenta del Congreso niega haberse enviado mensajes con él después de que el portavoz del empresario mostrara unos whatsapp entre ambos: "No le conozco, no me he whatsappeado nunca con él, no tengo su contacto y no he hablado nunca con él".

En su querella, Hazte Oír recuerda que "existe obligación de no faltar a la verdad" en el contexto de comisiones de Investigación parlamentarias, lo que castiga artículo 502.3 del Código Penal. Además, entienden que Armengol "fue advertida a tal efecto, sin que sea posible alegar ignorancia por su parte de este deber de no faltar a la verdad".

En el texto, la organización apunta que "hasta en dos ocasiones negó haber conocido al señor Aldama. No dio una respuesta evasiva como sí había hecho previamente, sino que, con total contundencia y siendo conocedora de su deber de no faltar a la verdad, conscientemente mintió y negó conocer al señor Aldama. Negó incluso haber hablado con él o que se lo hubieran presentado".

Feijóo apunta a Armengol

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha optado esta mañana por entregar a la presidenta un documento con el medio centenar de preguntas sobre la trama de corrupción de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García que le hubiera gustado poder formular al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de disponer de más tiempo en su intervención.

Entre las preguntas, el dirigente popular incluye tres cuestiones sobre Armengol. La primera es si sabía que Armengol se había reunido con "el nexo corruptor de La Trama", en referencia a Aldama. La segunda es si "está en condiciones de confiar en sus colaboradores" como la socialista de la misma forma que confió en Ábalos y después en Cerdán. La última pregunta es sobre los posibles vínculos con el empresario valenciano José Ruz: "¿Ha pedido explicaciones a la señora Armengol, secretaria general de su partido en Baleares, por las investigaciones de la Guardia Civil que hablan de una relación “fluida” con un constructor de La Trama investigado por el Tribunal Supremo por haber pagado comisiones ilegales?".