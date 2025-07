El PP responde a Armengol: "Cambiar de móvil y borrar los mensajes con Koldo es una forma de tapar su responsabilidad"

El PP de Baleares ha vuelto a exigir este miércoles explicaciones a la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, después de su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, y le ha respondido que cambiar de teléfono y borrar los mensajes con Koldo García, "figura clave en la trama de corrupción", "no es una casualidad, es una forma de tapar su responsabilidad".

Así se ha pronunciado en un comunicado, la secretaria general del PP en Baleares, Sandra Fernández, quien ha calificado de "gravísima" la actuación de la socialista y ha considerado que "las mentiras, opacidad, falta de colaboración y connivencia de Armengol con la trama corrupta del PSOE" de Pedro Sánchez demuestran que ella no fue "una mera espectadora, sino una pieza clave".

"No hay excusas, Armengol mintió y sigue mintiendo: se reunió con miembros de la trama, contrató con empresas investigadas y dejó caducar 3,7 millones de euros en mascarillas defectuosas. Y ahora dice que no recuerda nada", ha declarado la popular', quien añade que "no se lo cree ni ella".

Fernández ha lamentado también que Armengol siga "sin responder" a ninguna de las preguntas planteadas desde hace semanas por el PP y por los ciudadanos. "Aún no ha explicado por qué se reunió con Víctor Aldama, ni si mantuvo más encuentros con otros implicados. ¿Por qué mintió y ocultó esa reunión de la agenda institucional? ¿Puede garantizar que no se volvió a reunir con miembros de la trama en Palma?", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que Armengol ha admitido que Pedro Sánchez no le pidió ninguna explicación, "a pesar de las contrataciones con empresas de la trama y sus reuniones con el dueño de Air Europa días antes del rescate de la compañía".

"Para el Partido Popular esto demostraría que ambos lo sabían y lo taparon. Estamos ante un escándalo que salpica directamente al entorno más cercano de Pedro Sánchez y que vuelve a evidenciar que, dentro del PSOE, la corrupción no se castiga: se tapa", ha señalado la 'popular' que concluye asegurando que Armengol "no ha querido poner la mano en el fuego para negar financiación ilegal en su partido".