Mallorquines con covid persistente celebran que ya es una enfermedad crónica: “Es un primer paso”

El covid persistente ya se reconoce como una enfermedad crónica. El Ministerio de Sanidad la incluye en el Plan de la Cronicidad, atendiendo a la petición de ocho asociaciones de pacientes de esta enfermedad, entre ellas la de Baleares. Estas entidades participaron en la confección de la Propuesta No de Ley presentada por Sumar y aprobada en el Congreso de los Diputados.

El objetivo de esta iniciativa es “mejorar la calidad de vida”, según Toni Portells, presidente de Copaiba (Covid Persistent Associació Illes Balears). El covid persistente es una enfermedad que padecen más de 2,4 millones de personas en España y que según la OMS, 1 de cada 10 personas infectadas por coronavirus desarrollan covid persistente.

En este sentido, desde Copaiba consideran que esta integración es “un primer paso para resolver la vulneración del principio de equidad”, para que los enfermos puedan recibir la misma atención médica. La aprobación implica que los afectados podrán acogerse a un flujo asistencial definido y coordinado. Aún así, desde Copaiba reclaman que la medida se ponga en marcha cuanto antes y que la enfermedad “no caiga en el olvido y se siga investigando”.

El covid persistente es una enfermedad que puede presentar hasta 200 síntomas. Toni Portells, presidente de la asociación balear y enfermo de covid persistente, explica que lque más se repiten entre los afectados son el cansancio crónico, problemas pulmonares, pérdida de gusto, visión borrosa, problemas cognitivos, entre otros. “A mi me encantaba leer y ahora no soy capaz porque lo veo todo borroso y no entiendo lo que leo”, explica. Además de las patologías físicas, destaca la soledad como principal preocupación de los pacientes: “Muchos sienten que están solos, que no hay nadie más en su situación. El objetivo principal de la Asociación es brindar apoyo y asesoramiento”.

Niños con covid persistente

Recientemente se han destacado múltiples casos de covid persistente en niños, según explica Portells, por lo que asociación balear, junto a otras asociaciones autonómicas, están manteniendo conversaciones con el Ministerio de Educación para garantizar apoyo a aquellos menores que padecen esta enfermedad y no pueden seguir las clases con normalidad.