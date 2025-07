El Hotel Horizonte de Palma, donde se alojaban los policías venidos de Valencia, dice que es "absolutamente falso" que se les haya expulsado

El Hotel Horizonte de Palma, donde se alojaba una decena de policías nacionales llegados de Valencia, para cubrir la vigilancia de la Familia Real y de Marivent niega categóricamente y recalca que "es absolutamente falso" que se les haya expulsado. También insiste en que en ningún momento se les ha instado a dejar las instalaciones, aunque ellos anunciaron públicamente su negativa a pagar de su bolsillo unos 800 euros de dieta, que luego Interior les iba a reembolsar por lo que, supuestamente, se les instaba a abandonar el establecimiento.

Por este motivo el establecimiento hotelero ha emitido un comunicado en el que hacen hincapié en que "ningún agente ha sido desalojado ni forzado a abandonar nuestras instalaciones". El hotel abunda en que esto se lo ha hecho saber al sindicato Jupol, que en un principio, aludió a una supuesta expulsión del establecimiento, que este ha calificado de "información errónea".

Así critica que una nota de prensa remitida por este sindicato policial indicara que “hoy son literalmente expulsados del hotel”. Desde el establecimiento se subraya que esta información "es totalmente incierta y ha sido utilizada, junto a un vídeo escenificado, como parte de una estrategia de presión en el marco de una reivindicación legítima sobre las condiciones laborales de los agentes". No obstante critican que dicha reivindicación se hubiera sustentado "en hechos fabricados ni a costa del prestigio de terceros".

En este sentido, el hotel critica la difusión de unas imágenes en las que los agentes aparecen saliendo con maletas por la puerta del hotel Horizonte. "No reflejan ningún hecho real ocurrido en nuestras instalaciones, sino que se corresponden con una puesta en escena previamente organizada, mientras los agentes permanecían alojados en el hotel y sin haber retirado sus pertenencias", destacan.

Asimismo el Hotel Amic Horizonte asevera que "no tiene ninguna responsabilidad en la situación administrativa que afecta a estos profesionales". El establecimiento" lamenta profundamente que su nombre, imagen y fachada hayan sido utilizados sin consentimiento y de forma manipulada para fines ajenos a su actividad".

"Campaña de desprestigio"

Por último el hotel expresa su agradecimiento a su equipo humano por haber gestionado esta situación con "un alto nivel de profesionalidad, empatía y respeto". También abundan en que se han mantenido fieles a su "vocación de servicio y hospitalidad".

Por su parte el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha respaldado la postura del hotel y ha criticado al otro sindicato policial. En este sentido desde el SUP se subraya que dicho hotel acoge en la actualidad a 30 agentes de la Policía Nacional. No solo a la decena de agentes de la polémica.

"Según nos informan la mayoría de los Policías que salieron el hotel entraron de nuevo instantes después a sus habitaciones y ahí hospedados", puntualiza el SUP. Asimismo este sindicato policial critica la "campaña de desprestigio" que ha sufrido este hotel por este incidente y que califican de "injustificada"