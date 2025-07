El PP carga contra Armengol por borrar los mensajes con Koldo: "Si no los recupera tendrá que hacerlo la UCO"

El Partido Popular carga con dureza contra la expresidenta del Govern Francina Armengol después de que en su comparecencia en el Senado haya reconocido que ya no conserva los mensajes con Koldo García, principal investigado de la llamada trama Koldo, porque se cambió de móvil al asumir el cargo de presidenta del Congreso. Este hecho ha sido interpretado por los populares como un "intento de ocultar información" y señala el "nerviosismo" de Armengol ante la posibilidad de que Koldo conserve los mensajes.

El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo se ha mostrado contundente con la dirigente socialista: "Recupere los mensajes porque si no lo va a tener que hacer la UCO". Los populares también denuncian que Armengol no recuerda con qué empresarios le pidió Koldo que se reuniera cuando este le escribe mensajes como “cariño, te mantendré informada”, por lo que cuestiona esta "memoria selectiva".

El PP también denuncia que Armengol oculta en su agenda oficial una reunión con el dueño de Air Europa y con Víctor de Aldama días antes del rescate público de la aerolínea y subraya que, pese a contratar con una empresa vinculada a la trama del caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le pide explicaciones.

La socialista ha reconocido por primera vez que coincidió con el empresario investigado en el Consolat de Mar cuando estuvo acompañando al CEO de la aerolínea, Pepe Hidalgo, en una reunión celebrada el 17 de noviembre de 2020, pero que no lo recordaba: "Yo no he mentido, he dicho todo lo que sé y recordaba y sabía en cualquiera de mis intervenciones. No son conscientes de cuántas personas conoce una presidenta de una Comunidad. Conocía, veía o trabajaba con más de 1000 personas, es imposible recordar nombres y apellidos".

Asimismo, el senador del PP asegura que Armengol "no pone la mano en el fuego" porque no ha habido financiación ilegal en el PSOE ya que "ya ha visto que las otras personas que lo hicieron han acabado chamuscadas", señala, haciendo hincapié en que “Sánchez ni pregunta, ni se interesa por nada de lo que sucede a su alrededor”.