Es Pinaret utilizó un vídeo manipulado para despedir a dos educadores

La empresa que gestiona el centro de reclusión es Pinaret utilizó un vídeo manipulado para justificar el despido de dos educadores, a los que un menor, con amplios antecedentes, acusó de haberle invitado en una noche de fiesta a consumir droga y a tener relaciones sexuales con una prostituta, todo ello financiado con el dinero de los propios trabajadores.

Esta simple declaración de este chico, que realizó inicialmente a otras educadoras del centro, justificó la medida tan grave como es el despido disciplinario, sin derecho a indemnización, de los dos trabajadores que, por cierto, ni siquiera trabajaban en el mismo módulo, ni eran amigos fuera del trabajo. Los dos educadores han presentado una demanda porque consideran que el despido es nulo por varias circunstancias: el relato del menor es incierto, los hechos nunca ocurrieron y el procedimiento administrativo está repleto de irregularidades.

Este vídeo fue entregado por el adolescente que estaba recluido en es Pinaret y aparecen unas imágenes de este interno conduciendo un coche a toda velocidad por un polígono industrial. El que graba es el ocupante del asiento trasero y aparece una silueta del copiloto. También se escuchan unas voces, que el interno atribuye a uno de los educadores despedidos.

Esta grabación fue utilizada como prueba para justificar la medida disciplinaria. Durante el procedimiento los dos empleados presentaron un peritaje sobre dicha grabación, que no se ha tenido en cuenta. Un técnico sla que, por un leñaado, la voz que se escucha no es la del educador y, por otra, que el vídeo se manipuló la fecha. Es decir, fue una grabación amaada. Pero además de todo ello, hubo otro menor del centro que declaró que esa noche él iba en el coche y que no es cierto que estuviera con ellos el educador. Es decir, el interno desmintió a su compañero, pero aún así su declaración no se tuvo en cuenta.

La empresa también justificó el despido valorando la declaración de otras educadoras del es Pinaret. Ninguna de ellas fue testigo de la supuesta noche de juerga que relató el recluso (que tiene 19 años), pero declararon que sí creían la versión que les había narrado. Una de ellas, en el procedimiento administrativo, también dijo que identificaba la voz del vídeo, atribuyéndola a uno de los educadores, aunque el peritaje técnico indicaba todo lo contrario. Sin embargo, la declaración de esta trabajadora sí fue valorada como prueba para adoptar la medida disciplinaria.

Los educadores despedidos se mostraron dispuestos a entregar el listado de todas las llamadas telefónicas, para demostrar que nunca habían mantenido conversación alguna con el interno, entre otras cosas, porque apenas lo conocían, al no estar en sus respectivos módulos. Esta prueba tampoco fue aceptada por los instructores.

El comité de empresa ya comunicó a la gerencia de la fundación que gestiona es Pinaret las dudas sobre el procedimiento que se siguió para justificar el despido. Una de estas dudas legales que se plantearon es que ninguno de los dos trabajadores que fueron designados como instructores del expediente son funcionarios de carrera, tal como expresamente indica la normativa. Además, trabajan a las órdenes de la gerente de la fundación. Ambos trabajadores propusieron el despido de los dos educadores, a pesar de que ni siquiera le tomaron declaración al interno, ya que no se presentó a ninguno de los requerimientos que le hicieron.

La demanda para intentar que este doble despido sea declarado nulo ya está en los juzgados. No solo se niega la veracidad de la versión del interno, sino que el procedimiento utilizado está repleto de graves irregularidades.