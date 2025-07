Juicio a un millonario alemán por no pagar los impuestos al vender una casa en Son Vida

Un empresario alemán, afincado en Suiza, fue juzgado ayer por el tribunal de la Audiencia de Palma, acusado de cometer un delito fiscal por no abonar el impuesto de sociedades por la venta de una vivienda de lujo en la urbanización de Son Vida. El acusado, defendido por el abogado Cristóbal Martell, declaró a través de video conferencia y mantuvo su inocencia. Eso sí, solo quiso responder a las preguntas de su abogado y rechazó hacerlo a la acusación. En la misma causa también se juzga a un abogado mallorquín, quien actuó durante un tiempo como administrador de la sociedad que era propietaria de esta vivienda.

Dicha sociedad, Protagas Mallorca, era filial de la empresa principal del empresario alemán. La sociedad se creo solo para adquirir una vivienda de lujo y era su único activo. Esta casa se compró en el año 2007, a través de financiación bancaria, por 3,4 millones de euros. En la vivienda vivía el acusado con su esposa y su hijo.

Cinco años después la vivienda se vendió. Casi dobló su precio. Se vendió por seis millones de euros a una sociedad alemana cuyos propietarios terminaron en prisión acusados de estafa. Esta venta generó unas importantes ganancias a la sociedad, que debía pagar los correspondientes impuestos. El empresario no abonó los tributos, que alcanzaban la cifra de 630 mil euros. Por ello, tanto la fiscalía, como Hacienda, reclaman al acusado y a su abogado que actuó como administrador de la empresa una pena de dos años y medio de prisión, más una multa de 1,8 millones de euros.

Los abogados defienden la inocencia de los acusados / B.Ramon

Con dificultades en la traducción, el acusado, que solo quiso responder a su abogado, se excusó en que por su condición de extranjero no residente nunca tuvo la capacidad de administrar la sociedad que creó en Mallorca. Por ello, este cargo fue ejercido por su abogado en Mallorca. Rechazó que la sociedad se creara para ocultar que detrás de la operación de la casa estaba él. El empresario descargó toda la culpa sobre el administrador de la sociedad y aseguró que únicamente le comunicó que “había una pequeña deuda” con Hacienda, sin sospechar en ningún momento que los tributos que se debían eran tan elevados. “Yo no podía pagar estos impuestos porque nunca tuve firma autorizada en la sociedad”, aseguró el empresario.

Su antiguo abogado, sin embargo, mantuvo una versión muy distinta. Aseguró que advirtió a su cliente en diferentes ocasiones que se tenía que saldar el impuesto de sociedades y que al ver que no lo pagaba decidió renunciar a la administración de la sociedad. Explicó también que él nunca intervino en los temas de financiación con los bancos, sino que lo hacía su cliente germano y que fue él quien le insistía en que se debían deducir todos los gastos que generaba la empresa, incluidas unas multa de tráfico, para reducir la cuota a abonar con Hacienda. Señaló que fue insistente al comunicarle a su cliente que por la venta de la casa quedaba pendiente el impuesto de sociedades y que fue el empresario alemán el que, por su cuenta, decidió no pagarlo. “Siempre me decía que lo iba a pagar, pero lo cierto es que no lo hizo. Después de saldar los créditos y pagar las deudas pendientes, se quedó con todo el dinero”, señaló a preguntas de su abogado Eduardo Valdivia. También detalló que el administrador real de la sociedad era el empresario alemán, pero que por ser extranjero era él quien figuraba en dicho cargo. El abogado aseguró que amenazó varias veces a su cliente con denunciarle ante las autoridades tributarias, pero al final no lo hizo. Se limitó a renunciar a su cargo de administrador de la sociedad.

Los dos empleados bancarias que negociaron los préstamos que financiaron la compra de la vivienda de lujo y que declararon como testigos, coincidieron al indicar que toda la negociación la encabezó siempre el empresario alemán. El abogado no tuvo ninguna intervención. Señalaron que el extranjero no les pidió permiso para vender la casa, una operación que descubrieron cuando el préstamo fue subrogado por otra sociedad extranjera. “Con esta casa nos ha pasado de todo, ya que incluso los nuevos propietarios terminaron en la cárcel. Como estaba a nombre de una sociedad, que entró en concurso en Alemania, al final se pudo vender y recuperamos parte de la deuda”, indicó uno de los empleados bancario. Los testigos financieros aseguraron que el abogado no tuvo ninguna intervención en la negociación del préstamo.