Los abogados de oficio de Baleares advierten que la nueva ley civil dificulta el acceso a la justicia gratuita

El Colegio de Abogados de Baleares ha advertido esta mañana que la reciente ley de eficiencia del servicio público de justicia, que impone a las partes intentar alcanzar un acuerdo antes de la presentación de la correspondiente demanda (civil o mercantil), está impidiendo a muchos ciudadanos el acceso a la justicia gratuita, una situación que afecta a su derecho a la tutela judicial efectiva. Esta situación, según ha explicado el decano de los abogados, Martín Aleñar y la vicedecana, Carmen López, solo se produce en los territorios donde no están transferidas las competencias en materia de justicia, como es el caso de Baleares.

López detalló que pese a que esta ley se aprobó hace tres meses, hasta ahora el Ministerio de Justicia no ha aplicado ningún método para que los usuarios de justicia gratuita puedan acceder a algún mecanismo de negociación con la parte contraria, ya que los abogados del turno de oficio no pueden realizar esta tarea de intento de negociación, ya que no se les abona este trabajo. Esta situación es especialmente grave en los casos de familia, ya que es urgente la intervención de un juzgado, pero se rechaza la demanda al no demostrarse esta negociación previa. Es el propio ciudadano que pide un defensor de oficio el que tiene que negociar este posible acuerdo, por ejemplo, con su exmujer, pero es habitual que se produzcan dificultades, ya que no sabe el nombre del abogado que la representa, o incluso su paradero. “Los abogados están buscando soluciones a estos problemas, pero la ley no lo contempla”. La vicedecana de los abogados explicó que el Ministerio de Justicia tiene conocimiento de estos problemas, que impiden a una persona a acudir a los juzgados porque no se aceptan estas demandas al no existir esta negociación previa, pero no se ha adoptado ninguna solución. “Hay dos justicias, una para quienes pueda pagarla y otra para quien no pueda hacerlo”, indicó Carmen López, recordando que el acceso a la justicia es uno de los pilares fundamentales del estado de derecho.

Precisamente, los máximos responsables del Colegio de Abogados de Baleares han realizado esta mañana un balance de los resultados del servicio de justicia gratuita durante el pasado año. Así, durante 2024 se realizaron un total de 58.531 actuaciones, de las que 34.211 fueron a expedientes del turno de oficio y las 24.320 restantes fueron por asistencia letrada a un detenido. Según estas estadísticas, los profesionales que prestan este servicio gratuito realizan una media de siete actuaciones a la hora, o lo que es lo mismo, 160 cada día.

Estas cifras reflejan que el turno de oficio en Baleares alcanzó unas cifras récord de asistencias, con un aumento del 3,86% con respecto al año anterior. Este incremento de actuaciones se produjo en todas las jurisdicciones, salvo en violencia de género y en procedimientos civiles.

El Colegio cuenta con una bolsa de unos 700 letrados que ofrecen atención y asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos sin recursos para poder acudir a un juzgado. Este servicio se presta las 24 horas del día, durante todo el año.

Martín Aleñar y Carmen López explicaron también los problemas que representan para los abogados del turno de oficio la asistencia a los migrantes que llegan cada semana a las costas de las islas. Explicaron que desde la Guardia Civil se avisa “a cualquier hora” a los abogados especializados en temas de extranjería. Estos letrados, incluso en horario de madrugada, se tienen que desplazar a los lugares donde están detenidos estos extranjeros para poder prestarles asistencia jurídica. Este desplazamiento y esta asistencia inmediata no se cobra. El abogado solo percibe una retribución si se realiza posteriormente un procedimiento judicial.

Los responsables del Colegio de Abogados volvieron a denunciar las bajas cuotas económicas que reciben los abogados del turno de oficio que intervienen en Baleares, que están muy lejos de los compañeros que trabajan en otras comunidades que tienen asumida la gestión de justicia. Un abogado de Baleares percibe, aunque depende de cada caso, una media de unos 145 euros por cada procedimiento. En otras comunidades se puede pagar hasta el doble.

Ante esta situación, el decano Martín Aleñar ha puesto en valor la función de los abogados que prestan este servicio de justicia gratuita, a pesar “de las condiciones precarias y la falta de medios en los que se ven obligados a realizar su trabajo”, unido al maltrato institucional que vienen recibiendo de los poderos públicos desde hace años. “Hoy por hoy son quienes sostienen el sistema de justicia gratuita en nuestro país”, aseguró el decano de los abogados. Aleñar denunció también que los letrados de Baleares “están hartos de promesas incumplidas” por parte de los políticos, ya que llevan año haciendo frente a nuevas exigencias legales, sin que después reciban a cambio una mejora de la retribución económica.

Precisamente para premiar el trabajo que realizan estos abogados del turno de oficio, el Colegio ha organizado para el próximo jueves un acto de homenaje a determinados letrados, a los que se les reconoce su labor al buen funcionamiento de la justicia gratuita.