"Venir aquí es mi pastilla contra la soledad"

La soledad no tiene rostro, pero existe y muchas veces se convierte en un profundo problema social. Son muchas las personas que viven en Palma (y en otras ciudades) que están solas, o se sienten solas, y no hay mejor terapia para ellas que poder coincidir con otras personas que sienten el mismo problema.

La organización Cruz Roja de Palma hace años que desarrolla programas para afrontar esta situación social y se dedica a ayudar a personas que se sienten invadidas por la soledad. Uno de los programas es “Tejido Solidario”. Alrededor de unas quince mujeres, jubiladas todas ellas de distintas edades, se reúnen cada jueves para coser o bordar telas. Realizan prendas solidarias, que después se reparten a distintas organizaciones para su venta y así puedan recaudar fondos. Es tan estrecho el vínculo que han logrado estas mujeres, que se han encontrado y conocido en uno de los centros de la Cruz Roja de Palma, que incluso han creado un grupo de whapsap. Quedan citadas para realizar otras actividades, se envían grabaciones entre ellas e incluso, de vez en cuando, publican “algún chiste verde”, según confiesa avergonzada una de las mujeres que participa en este taller. Todas ellas coinciden en que la frase que más se acerca para explicar la actividad que hacen sería “el antidepresivo contra la soledad”. Un hilo y una aguja hacen más efecto en estas mujeres que se sienten solas que cualquier fármaco antidepresivo.

En el taller se crean corazones solidarios para vender / G.Bosch

Candela Cubino tiene 75 años y es extremeña. Tiene hijos, pero vive sola y reconoce que esta actividad de la Cruz Roja le sirve, sobre todo, para estar con personas como ella y para tener la “mente activa”. Esta mujer ha pasado toda su vida sirviendo a los demás. Dice que no le gusta madrugar, pero que el horario de este encuentro semanal le encanta. “Además de aprender a coser, sobre todo he conocido a compañeras maravillosas. Muchas veces quedamos para comer juntas, así nos distraemos y nos olvidamos por unas horas de la soledad”. Lleva tres años asistiendo a este encuentro semanal y explica que fue ella quien acudió a la sede de la Cruz Roja, en la calle Miguel Arcas, para pedir información de los cursos que realiza. Ella está apuntada a dos de ellos.

En el taller se ejercitan las manos y el cerebro / G.Bosch

Araceli Medina tiene 75 años. Hace poco quedó viuda. Explica con orgullo que tiene «cuatro hijos, cinco nietos y un biznieto, pero cada uno hace su vida». Ella vive sola y reconoce que «la soledad es muy dura». No falla a ninguna de las citas de los jueves, porque «aquí he encontrado a gente maravillosa y he hecho nuevas amistades. Hay muy buen ambiente y me divierto mucho. Por unas horas me olvido de que paso muchas horas solas». Además, el encuentro también les sirve para aprender a coser. «Estoy haciendo prendas que no sabía cómo se hacían. Las vacaciones se me van a hacer largas, porque tengo muchas ganas de volver todos los jueves. Venir aquí me da mucha vida», asegura la mujer, que reconoce que la muerte de su marido la llevó a caer en una depresión, que está superando gracias a estar acompañada de gente que ha conocido en la Cruz Roja.

Cristina Savoia es argentina, pero ha pasado media vida en Mallorca. Ella está casada, pero reconoce, sin culpar a nadie, que muchas veces también se siente sola. «Mis hijos han crecido y hacen su vida. Aunque tengo que caminar algunas calles para venir a este centro procuro no fallar ni un solo jueves», afirma. La mujer, de 76 años, señala que una de las cosas que más le atrae del taller es que sus compañeras atraviesan una situación parecida a la que ella sufre. «Aquí hablo de todo, incluso cosas que no me atrevo a decir en casa. Cuando vengo al taller semanal salgo renovada y con muchas ganas de regresar la semana siguiente».

Inés Coll es la más mayor del grupo. Tiene 87 años, pero se encuentra bien, tanto física, como mentalmente. Es viuda y también conoce muy bien los síntomas de la soledad. Ella ha cosido toda su vida, dedicada al cuidado de la familia, lo que le ha servido para poder enseñar a sus compañeras alguna de las técnicas que ella domina. «He mejorado el punto de cruz y estos encuentros me sirven como terapia, porque el ambiente es muy divertido. Aquí me he encontrado con muy buenas personas».

El grupo de mujeres está dirigido por tres voluntarias, que son las que marcan los trabajos que se tienen que realizar cada semana, porque no se trata solo de hablar, sino que hay que coser y crear prendas. Juana García es una de las voluntarias. Ella domina muy bien el arte de coser, tejer y hacer ganchillo. «Estas mujeres me tienen el corazón robado, porque son grandes personas». Se siente muy satisfecha porque sabe que gracias a este taller que dirige consigue combatir la soledad que sufren muchas personas que están solas. «Aquí viene gente que está sola, pero entre todas la animamos».n