Tensión en el Parlament: La portavoz de Vox Baleares manda a callar a la diputada de su grupo Idoia Ribas

Tensión en el Parlament dentro del grupo parlamentario de Vox Baleares durante el debate de presupuestos. La portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas, ha mandado a callar y se ha enzarzado con la diputada crítica Idoia Ribas, que sigue formando parte del grupo parlamentario a pesar de que se ha dado de baja del partido. Un choque que se ha producido después de que el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, haya afirmado que Ribas "tiene más principios" que Cañadas.

"¿Cuando pactaron que los consellers se subieran el sueldo? No estaba escrito en el acuerdo. Cuando Més per Menorca presentó la misma enmienda en 2024 prosperó gracias al voto de Vox, pero claro en aquella época quien llevaba las riendas era Idoia Ribas. Parece que Ribas tiene más principios que Cañadas porque cuando llevaba las riendas de Vox votó en conciencia a favor de eliminar este privilegio inexplicable", ha expresado Castells

"¿Qué pasa, te molesta?"

Un comentario del diputado de Més per Menorca que no ha sentado nada bien a Cañadas, visiblemente enfadada. "¿Qué pasa, te molesta?", ha respondido Ribas. Así, ambas han mantenido una discusión acalorada en la Cámara y finalmente la portavoz de Vox ha mandado a callar a la diputada crítica. Finalmente, Ribas ha optado por dar por zanjado el asunto y ponerse los cascos.

Ribas, anterior portavoz

Cabe recordar que Idoia Ribas fue la portavoz y líder de Vox durante el inicio de legislatura, negociando los primeros presupuestos pactados con el PP. No obstante, la rebelión contra la dirección nacional de Santiago Abascal provocó que su figura quedara relegada a un segundo plano, encumbrando a Cañadas como nueva portavoz. Actualmente, Ribas ya no está afiliada a Vox pero sigue formando parte del grupo parlamentario y no tiene intención de abandonarlo.