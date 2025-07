Condenados por no evitar una plaga de chinches en una casa de alquiler

Los propietarios de una vivienda de Palma, que al alquilarla a unos inmigrantes se convirtió en un piso patera, tendrán que indemnizar a sus vecinos por no evitar que en el inmueble se concentrara una plaga de chinches, que ocasionó graves consecuencias, económicas y morales, a los dueños de otros pisos. Los condenados tendrán que asumir el pago de una indemnización de alrededor de 16.000 euros, que corresponde a las facturas por los tratamientos para terminar con la plaga de insecto, así como la indemnización por los perjuicios que supone para una persona vivir en una casa propia repleta de chinches, cuyas picaduras, si bien no transmiten enfermedades, sí son muy molestas. Esta condena la ha impuesto un tribunal de la Audiencia de Palma.

El inmueble donde se produjo esta plaga de chinches está ubicada en Palma. Se trata de una finca con varios pisos donde viven distintos propietarios y la mayoría de ellos son personas de avanzada edad, que además están enfermos. Los propietarios de uno de los pisos alquilaron esta vivienda a tres individuos extranjeros, que se dedicaban a la venta ambulante o al llamado “top manta”. Los inquilinos acogieron en el piso de alquiler a otros compatriotas y para que pudieran pernoctar, cogieron de la calle varios colchones abandonados, que colocaron en la vivienda donde vivían. Eran colchones infectados de chinches. Los insectos pronto saltaron de este piso y alcanzaron la vivienda de otros vecinos.

Ante esta situación tan molesta la propietaria del piso que también resultó infectado por estos parásitos no tuvo más remedio que contratar los servicios de una empresa especializada. En este tipo de tratamientos, además de repartir insecticida por toda la casa, es necesario realizar una profunda limpieza, sobre todo de las prendas de vestir, pero es que además se aconseja deshacerse de determinados muebles, porque es en estas zonas donde se suelen concentrar los nidos. El coste de este tratamiento fue de casi siete mil euros.

Los propietarios de esta vivienda alquilada fueron informados de la situación, derivada sobre todo por la suciedad que se estaba acumulando en el inmueble que en un momento determinado se convirtió en un piso patera. Los dueños alegaron que no podían hacer nada, ya que los inquilinos no les permitían la entrada en el piso. Ello, sin embargo, no solucionaba el grave problema que sufrieron los propietarios de los otros inmuebles. Los dueños del piso infectado no pudieron entrar en el piso hasta que se ejecutó el desahuicio por falta de pago. La expulsión de los inquilinos no fue inmediata, puesto que el juzgado, como suele ser habitual, tardó algunos meses en resolver la demanda. Cuando entraron se encontraron con un piso completamente sucio y destrozado,y también tuvieron que realizar una operación de descontaminación.

Los tribunales reprochan a los propietarios que algo más podrían haber hecho para evitar esta situación, no limitándose solo a decir que les permitía los inquilinos la entrada en el piso e instar el desahucio por falta de pago. Los jueces señalan que había otras fórmulas mucho más efectivas, como por ejemplo informar a sanidad de lo que estaba pasando, que con toda seguridad hubieran entrada en el piso, al tratarse de un problema de salud pública.

Esta pasividad al actuar lo que hizo fue facilitar que la plaga de parásitos se extendiera por varios de los pisos del edificio y ocasionara molestias importantes a los residentes.

El tribunal recuerda que el propietario, aunque haya alquilado su vivienda, siempre es el responsable del estado del inmueble, pero sobre todo lo que tiene que evitar es que el comportamiento de sus inquilinos pueda afectar a la tranquilidad de los otros residentes. Los propietarios, en este caso, señalaron que no alquilaron el piso con la intención de que se convirtiera en un piso patera y cuando lo descubrieron instaron las acciones legales para expulsar a los moradores.