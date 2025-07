Aplazado 'in extremis' el doble desahucio en las infraviviendas en Palma del policía local sancionado: "Estamos desesperadas"

Son las 9:45 de la mañana en la calle Joan Miró, cerca de la Plaça Gomila. Reina, de 65 años, está brindando su apoyo a su compañera Áranzazu, de 62, a quien tienen previsto desalojar a las 11 de su casa. Sin embargo, una llamada de la secretaria de su abogado lo cambia todo: "Reina, vas a ser desahuciada hoy a las 11:30". La mujer, de origen cubano, tiene ahora dos horas para sacar todas sus pertenencias y comienza a llorar.

Este es un capítulo más del drama de las infraviviendas ubicadas en la calle Joan Miró que sigue alquilando el policía local multado e inhabilitado a extranjeros en situación irregular en España. Cerca de 40 personas viven en pequeños habitáculos de entre ocho a quince metros cuadrados en condiciones pésimas, pagando entre 300 y 750 euros al mes por habitación. En un sótano sin luz ni ventilación y con un calor infernal. Además, los inquilinos llevan dos semanas sin agua y aseguran que les han intentado "sabotear la luz".

El desahucio de Áranzazu y Reina ha sido suspendido a menos de una hora de que este se ejecutara. Una comisión judicial ha llegado al recinto y ha negociado con las dos mujeres. Según las afectadas, se les ha trasladado que se podría aplazar el desalojo si no "estuviera la prensa", y han asegurado que se les ha planteado esto como un requisito.

Áranzazu y Reina no son las únicas afectadas, ya que otros residentes ya han recibido cartas del juzgado en la que se les indica que en un plazo de pocos días podría iniciarse el procedimiento de desahucio. El policía ha ido desalojando a los inquilinos rebeldes acusando de impago tras poner denuncias sobre contratos ilegales que han prosperado.

"No quiero vivir en un pozo, pero es nuestra única opción", asegura Reina. La mujer ha sufrido dos operaciones y no tiene a dónde ir, pero asegura no encuentra ninguna alternativa: "No tengo papeles y tengo 65 años, no puedo trabajar". Las condiciones de las inmobiliarias son inalcanzables para las dos mujeres y Áranzazu se ha planteado múltiples opciones, desde irse a la península a buscar un piso hasta arriesgarse a vivir de forma temporal en alguna playa. "Estamos desesperadas", asegura la mujer.

El coportavoz de Stop Desahucios, Joan Segura, ha ido informando a los inquilinos de las novedades a medida que se producían y les ha ido asesorando durante todo el tiempo. "El Govern tiene que expropiar estas viviendas, no es normal toda la situación que está pasando", explica Segura.

El Govern impuso una sanción de dos millones de euros al ex policía local responsable del alquiler de estos trasteros, siendo esta la sanción más grande impuesta por la Conselleria de Vivienda en materia de infraviviendas. Aunque la sanción está actualmente recurrida, los trasteros continúan funcionando a plena capacidad. Varios inquilinos han dejado de abonar el alquiler debido a los abusos del propietario; sin embargo, algunos explican que dejaron de pagar porque el agente cobraba la renta en efectivo de manera presencial y, tras recibir una orden de alejamiento, dejó de presentarse.