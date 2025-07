Más de 200 personas protestan contra el decreto urbanístico de PP y Vox: "Solo favorece a promotores y constructoras"

Protesta frente al Parlamento por la aprobación del decreto urbanístico del Govern. La Federació de Veïns de Palma y el GOB han mostrado esta mañana frente al Parlament su rechazo a esta nueva ley, que consideran que “únicamente favorece a los promotores y constructoras”.

Protesta contra la ley urbanística del Govern frente al Parlament / B. Ramon

Mientras en el pleno se debate el nuevo decreto ley, más de 200 personas han protestado contra la norma a las puertas de la Cámara balear. “Qui estima Mallorca no la destrueix”, clamaban los asistentes indignados ante el Parlament, que consideran que esta ley no traerá una solución real a la emergencia habitacional y “venderá” la isla.

La Federació de Veïns de Palma y el GOB, con el apoyo de otras asociaciones y dirigentes de los partidos de izquierdas, han mostrado su descontento y rechazo a la ley que aun sin ser aprobada ya generaba mucha controversia. “Hoy se aprueba en el Parlament uno de los mayores destrozos en términos territoriales que se ha hecho en la historia. Además, se hace de una forma perversa, instrumentalizando un problema social como es el problema de la vivienda”, argumenta Margalida Ramis, portavoz del GOB. En este sentido, la organización defiende que estas medidas son “desreguladoras” y que "únicamente" pretenden favorecer los intereses de los promotores y constructoras.

“Mallorca no se vende, Mallorca se defiende”, sostiene la Federació de Veïns de Palma, que considera que esta nueva ley no defiende precisamente a los ciudadanos de Baleares: “No dejan terrenos, por tanto, le dan todo a los promotores para que ellos hagan lo que quieran. Y no harán vivienda para la gente trabajadora. Serán viviendas de más de 350.000 euros”, aseguraba Gabriel Ángel González, vicepresidente de la organización.

Asimismo, el manifiesto leído en la protesta insiste en esta denuncia: “Este proyecto de ley no atiende a ninguna de las necesidades ni reivindicaciones del barrio, es contraria a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad”. Consideran que esta supondrá una “pérdida de identidad” y la “destrucción” de Mallorca, “favoreciendo un modelo de crecimiento urbano capitalista y depredador”. C

En la manifestación ha habido críticas a Marga Prohens, a quien consideran una "especuladora”. “PP i Vox, Govern de promotors”, “El seu negoci, la nostra ruina” y “Govern i propietaris, aliança criminal” han sido algunos de los cánticos con los que los vecinos mostraban su descontento a esta ley y al Govern. También se han escuchado abucheos y silbidos cuando los diputados de PP y Vox entraban al Parlament,.