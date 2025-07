Vox llega a acuerdo con el PP para aprobar enmiendas a Presupuestos para aliviar la carga fiscal de familias y autónomos

El grupo parlamentario de Vox ha llegado a un acuerdo con el PP para aprobar varias enmiendas en los plenos de Presupuestos autonómicos que comienzan este próximo lunes, 7 de julio, para aliviar la carga fiscal de familias y autónomos y dotar económicamente la ley de Conciliación.

En nota de prensa, Vox ha informado que debido a su iniciativa, se ampliarán las deducciones autonómicas del IRPF en el alquiler de vivienda habitual y la compra de libros escolares, dos ámbitos que ha considerado "esenciales" para las familias. De este modo, autónomos y familias numerosas de categoría especial, hasta ahora excluidos, podrán beneficiarse directamente de estas deducciones, han añadido.

De este modo, según ha apuntado, un joven autónomo podrá desgravar hasta 650 euros al año por alquiler o 350 euros por hijo en libros de texto. "Las familias numerosas especiales y lo autónomos, olvidados hasta ahora, por fin tendrán un trato fiscal más justo", ha defendido la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.

Asimismo, Vox ha logrado que se dote de contenido económico la recientemente aprobada Ley de Conciliación. A través de una enmienda de Vox, se creará un programa de ayudas directas a la natalidad y a las familias, con una dotación inicial de dos millones de euros.

"Una ley sin recursos es papel mojado. Si queremos que las familias puedan conciliar, tenemos que ayudarles desde el principio. Muchas no tienen hijos porque no pueden permitírselo. Sin familias no hay futuro", ha declarado Cañadas.

Además, Vox ha impulsado otra enmienda que aumenta en 500.000 euros las ayudas al alquiler para jóvenes, un paso "crucial" para facilitar el acceso a la vivienda. "No basta con hablar de vivienda, hay que facilitar el acceso real. Muchos jóvenes en Baleares no pueden emanciparse porque los alquileres son inasumibles. Esta iniciativa va dirigida a ellos", ha remarcado la portavoz.

Vox ha reivindicado que "estas medidas reflejan el compromiso firme" del partido "con una sociedad que protege a quienes más sostienen Baleares: las familias, los trabajadores autónomos y los jóvenes que quieren construir su futuro".