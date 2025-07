Una víctima de Lujo Casa, tras perder 61.000 euros: “Me quedé sin casa, fue devastador, acababa de parir, perdí mis ahorros y el trabajo”

“Carlos García Roldán me pidió que pagara en efectivo. Como era el último pareado que quedaba, nos lo iba a dejar más barato si le pagábamos en efectivo. Yo me fie. Primero pagué 21.000 euros y luego otros 40.000. Me dijo que iban a empezar ya las obras. Fuimos al solar y no había nada, no se construía nada. Me quedé sin casa, fue devastador, acababa de parir, no he recuperado nada, perdí mis ahorros de toda la vida y también mi trabajo”. Una víctima de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa rompió a llorar ayer en la cuarta sesión del juicio en la Audiencia de Palma.

A escasos metros de ella, los principales acusados de la trama, Carlos García Roldán, ‘Charly’, Michele Pilato y otro sospechoso, permanecían impertérritos sentados en el banquillo.

“Yo vivía en un apartamento de 54 metros cuadrados y queríamos ir a una vivienda más grande”, detalló la afectada, que dio un paga y señal por una promoción de casas en es Figueral, en Marratxí. “Fui a la oficina de Lujo Casa y Mallorca Investment, recuerdo que firmé un contrato con Carlos”, añadió ante el tribunal de la Sección Segunda.

“Yo no sé si todo esto por lo que he pasado se puede pagar. Es horrible el dolor, la ansiedad generalizada, nunca me esperé una estafa, jamás lo hubiera esperado, pensaba que era un retraso de las obras, no estás preparada para esto y más cuando tienes un sueldo mileurista, perdí todos mis ahorros”, insistió la mujer entre lágrimas cuando el fiscal anticorrupción Juan Carrau le preguntó si quería ser indemnizada.

“Yo me fie por buena fe, cuando confías en alguien… No hay nada que pueda aliviar este dolor que he pasado y que sigo pasando, todavía estoy en tratamiento”, aseguró la perjudicada.

“Yo no sabía hasta entonces qué era un psiquiatra, tomé psicofármacos, tenía una ansiedad generalizada, una desconfianza total, perdí la ilusión, no pude disfrutar de mi maternidad, perdí mi trabajo porque tuve que coger reiteradas bajas hasta que mi empresa me despidió”, reconoció la testigo. Su testimonio fue conmovedor.

Ayer declararon ante la Sala otra docena de perjudicados por uno de los mayores fraudes inmobiliarios de Baleares. La mayoría incriminó al supuesto cabecilla de la trama, Carlos García Roldán, que se enfrenta a una petición de condena de 16 años y medio de prisión por estafa agravada, falsedad documental, grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Solo unos pocos dijeron que Michele Pilato, que afronta nueve años de cárcel, se hallaba en la oficina cuando Carlos negociaba con los clientes.

La gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, que asciende a más de tres millones de euros, dejó 240 afectados con una treintena de promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016. Muchos de los damnificados han podido recuperar su dinero por la vía civil al demandar al banco. Otros, en cambio, lo han perdido todo.

Pagaron 78.000 euros

“Mi pareja y yo invertimos 78.000 euros en dos pagos. Lo hemos recuperado todo. Vendimos un piso pequeñito y pedimos un préstamo personal, que tuvimos que devolver sin poder llegar a final de mes”, confirmó otra afectada, que destacó las dificultades económicas por las que pasaron.

“Carlos nos enseñó los planos de la casa, nos dijo que tenía licencia”, recordó la joven. Su pareja lo ratificó en la vista oral: “Carlos nos dijo que tenía permiso para empezar las obras. Luego, comprobamos que los terrenos no eran suyos. Dejó de contestar al teléfono”.

Otra testigo remarcó que Carlos les dijo que iban a empezar pronto las obras. “Ha sido tan duro para nosotros que lo hemos intentado borrar. He intentado olvidarlo todo”, admitió.

“Pilato estaba presente cuando firmamos el contrato con Carlos, era una sala abierta, diáfana. De hecho, Pilato se ofreció a vender nuestra antigua casa”, señaló otro afectado.

La mayoría de las víctimas llegó a Promociones Lujo Casa Baleares y a Mallorca Investment a través de portales inmobiliarios de internet. “Nos dijeron que en menos de dos años tendríamos la casa. Nos pusieron muchas facilidades”, reconoció una de ellas.

“Carlos me dijo que las obras iban a empezar en breve. Al ver que no empezaban, llamábamos por teléfono y nos daban largas todo el rato”, manifestó otro afectado de una promoción en el Coll d’en Rabassa.

“Nos presentaron al constructor. Nos dijo que todo estaba perfecto, que no nos preocupáramos. Nos dio a entender que estaba en ello y que se iba a hacer”, indicó otro testigo.

El macrojuicio continúa la semana que viene con más perjudicados. ‘Charly’ y Michele Pilato pidieron que se les exima de acudir a la próxima sesión, pero el tribunal lo rechazó. Así pues, los dos principales acusados tendrán que comparecer en la Audiencia Provincial.