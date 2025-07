Viajeros del aeropuerto de Palma afectados por el retraso: "Tengo suerte, mi vuelo solo se retrasa y al menos no se ha cancelado"

La jornada en el aeropuerto de Palma está siendo caótica como consecuencia de la huelga que están realizando los controladores aéreos franceses. A media tarde el número de vuelos cancelados, sumando los de salida y llegada a Mallorca, eran de alrededor de unos 70. Sin embargo, el número de vuelos que despegaban con retraso desde las pistas de Son Sant Joan superaban el centenar. Se teme que a medida que vayan pasando las horas esta cifra de retraso vaya en aumento y puede que se doble al final de la jornada, ya que los técnicos en huelga no tienen la más mínima intención de suspender esta movilización laboral. A miles de pasajeros que han pasado durante esta mañana por el aeropuerto, con destino a sus respectivas ciudades o lugares que pretenden visitar, no les queda más remedio que aguantar y esperar. La media del retraso, en la mayoría de los vuelos, es de alrededor de una hora, aunque algunos este tiempo de espera es mucho mayor.

Antonia Andreu forma parte de una coral musical y este mediodía, junto a sus compañeras, tenía previsto trasladarse en un vuelo que la trasladaba a la ciudad francesa de Tolouse. “Nos han comunicado esta mañana que, de momento, nuestro vuelo sí iba a despegar, pero lo haría con retraso. Calculaban que el retraso era de una hora. Aún así nos podemos sentir privilegiadas porque, al menos, nuestro vuelo sí va a salir. Otros pasajeros no tendrán tanta suerte porque su vuelo se ha cancelado y tendrán que esperar mucho tiempo a poder salir de Palma”.

Antonia tenía previsto llegar a Tolouse / J.F.M.

Su compañera Marisa Cortés, que también forma parte de esta agrupación musical, se mostraba optimista y estaba convencida de que esta tarde podrá llegar a Tolouse, a pesar de que la huelga se concentra en los controladores de Francia. “Estoy convencida de que todo se va a arreglar. Además, como estoy de vacaciones, no pienso estresarme. Cuando llegue habré llegado, aunque tenga que esperar una hora sentada para subir al avión. Visto lo que está pasando aún tendremos suerte”.

Marisa Cortés se mostraba confiada en no tener que esperar mucho tiempo. / J.F.M.

José Chacón llegó el lunes a Palma para realizar un trabajo y tenía previsto regresar a Madrid a primera hora de la tarde. Desde la pantalla de información en la sala de salidas del aeropuerto aparecían numerosos vuelos que anunciaban retrasos. “Aún no hemos podido comprobar si vamos a salir a la hora prevista, pero me temo que mi vuelo sea uno de los que va con retraso. Qué le vamos a hacer, es un fastidio, pero tenemos que aceptarlo, porque además son hechos que se van repitiendo casi todos los veranos”.

El trabajador se dirigía hacia Madrid / J.F.M.

La mayoría de vuelos cancelados, de distintas compañías aéreas, eran los que salían, o llegaban, a ciudades alemanas, por lo que la mayoría de pasajeros que se han visto más afectados por esta huelga eran extranjeros. Claus, que viajaba con su esposa, confesó que tenía muchas dudas de viajar a Mallorca, precisamente, porque es en verano cuando se producen estos incidentes con los vuelos, ya que los controladores “saben que su huelga tendrá más consecuencias cuando afecte a un mayor número de vuelos”. El turista tenía previsto salir esta tarde a primera hora a su ciudad de Alemania y la información del vuelo únicamente indicaba que saldría con retraso. “De momento podemos decir que incluso tenemos suerte, porque nuestro vuelo aún no se ha cancelado. Por la hora que es creo que sí saldrá, aunque sea con retraso”.

Hugo y Fran tenían previsto salir de Palma en dirección a Málaga. Al buscar la información de vuelo en la pantalla del aeropuerto se han llevado la sorpresa de que, no solo no estaba cancelado, sino que ni siquiera estaba retrasado. “Ojalá todo continúe igual, porque tenemos mucha suerte. Al venir hacia el aeropuerto nos temíamos lo peor y nos hemos planteado incluso la posibilidad de que nuestro vuelo se hubiera cancelado”.

El vuelo de los dos jóvenes tenía previsto salir a la hora prevista / J.F.M.

En la jornada de ayer ya se acordó numerosas cancelaciones de vuelos, aunque no tantas como en el día de hoy, ya que fue el jueves el primer día de la movilización de la huelga de controladores franceses. Decenas de turistas han tenido que pasar un día más de lo previsto en Mallorca y algunos de ellos han regresado esta tarde a primera hora al aeropuerto, buscando una alternativa para poder llegar a su país. Mika es un ciudadano alemán, que no pudo salir ayer hacia su ciudad y esta mañana desde la compañía se le ha planteado una alternativa, aunque sea más lenta. “Voy a coger un vuelo que me lleve hasta Viena y desde allí ya buscaré alguna alternativa para llegar a mi ciudad. Si no puedo ir en avión, no tendré más remedio que ir en coche. A ver si tengo suerte, porque está claro que voy a llegar a mi casa mucho más tarde de lo que tenía previsto. Desde luego los controladores franceses no se dan cuenta que con su movilización laboral están provocando molestias a miles de pasajeros que no tienen ninguna culpa, pero que pagan las consecuencias de esta huelga”.

La mayoría de pasajeros afectados por estos incidentes están recibiendo una puntual información de las compañías aéreas, que están comunicando tanto si los vuelos están cancelados o están despegando con retraso. Sin embargo, no todas las aerolíneas detallan el tiempo de espera de los vuelos que no podrán salir a la hora prevista.

Estos incidentes también se están produciendo en los aeropuertos de Menorca y de Ibiza.

Retrasos y cancelaciones

Según los datos oficiales hasta la una de la tarde de hoy, con respecto a los vuelos previstos de llegadas a Mallorca se produjeron 57 retrasos y se acordó la cancelación de un total de 38 salidas.

Sin embargo, con respecto a los vuelos de salida desde el aeropuerto de Palma, hacia diferentes destinos, la incidencia fue mucho mayor. Así, hasta las 13 horas el número de vuelos con retraso era de 152, mientras que se acordó un total de 28 cancelaciones.

Estas cifras de incidencias son provisionales, ya que se espera que vayan cambiando a medida que vaya avanzando la jornada en el aeropuerto de Son Sant Joan.