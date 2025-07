Marga Prohens: "No vamos a acoger ni a un solo menor migrante procedente de otras comunidades"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado hoy que Baleares no va a acoger ni un solo menor migrante más procedente de otras comunidades autónónomas. Y ha rechazado la asignación de 49 menores migrantes procedentes de Canarias realizada hoy por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Juventud, ha dado a conocer el número de menores, distribución obligatoria que acordó Madrid con el archipiélago canario a través de un decreto ley.

"El Gobierno de Sánchez se ríe de nosotros", ha afirmado Prohens. "El propio Ministerio de Infancia reconoce la sobreocupación de la acogida en nuestras islas, pero aún así pretende que sigamos acogiendo, negando la ruta de inmigración ilegal y dejando solos ante el drama humanitario", ha manifestado.

"No, no vamos a acoger ni un menor migrante procedente de otras comunidades", ha asegurado la presidenta del Govern. "Porque ya no tenemos capacidad, ni espacios ni profesionales para atenderles, y siguen llegando pateras cada día a nuestras costas. Nos opondremos a este reparto y recurriremos a todos los medios a nuestro alcance, como el recurso al decreto al Constitucional, para que no se haga efectivo. No podemos más", ha afirmado.