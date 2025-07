Mallorquines tirados en Roma por la huelga de controladores franceses: “Ryanair se lava las manos, hay gente que no tendrá vuelo hasta el jueves"

La huelga de controladores franceses que empezó ayer y continua este viernes, y deja en esta jornada al menos 85 vuelos cancelados y retrasos generalizados en los aeropuertos de Baleares, está causando el caos. Más de 200 pasajeros que debían haber llegado la noche del jueves a Son Sant Joan en un avión de Ryanair se han quedado tirados en Roma a su suerte. “La aerolínea se lava las manos. Nosotros conseguimos que nos dieran un vuelo para el lunes, pero hay gente que no lo tendrá hasta el miércoles o el jueves”, lamenta el mallorquín Javier Bestard. Ryanair facilitó una noche de hotel a los pasajeros, el resto correrá por su cuenta.

Afectados del vuelo de Ryanair cancelado que debía haber llegado a Palma la noche del jueves. / DM

Javier y su pareja, Margarita Adrover, no esperaban este final abrupto tras pasar cuatro días de vacaciones en Nápoles. “Volvíamos a Palma desde al aeropuerto de Fiumicino, en Roma, en un vuelo sobre las nueve de la noche y dos horas antes de la salida del avión nos llegó el mensaje de la cancelación”, relata la pareja. En la terminal ya empezó la desesperación porque “solo había una persona de Ryanair para atender nuestras reclamaciones”.

“Nosotros fuimos de los últimos que conseguimos que nos dieran un vuelo para el lunes"

La compañía les comunicó que “no se hacen cargo de indemnización ni de nada porque la cancelación es por una causa ajena”. Javier dibuja un panorama desolador para muchos afectados por la protesta de los controladores aéreos. “Nosotros fuimos de los últimos que conseguimos que nos dieran un vuelo para el lunes y tenemos trabajo. Hay estudiantes que han llegado a Mallorca desde Latinoamérica para trabajar de prácticas y se habían venido unos días a Roma, italianos que iban de vacaciones a la isla, con el hotel, el transporte y todo pagado, discapacitados, familias con niños pequeños…”.

“Es una vergüenza”

Los pasajeros afectados por esta cancelación han creado un grupo en WhatsApp para mantenerse informados. Javier y Margarita denuncian que cuando por fin llegaron en la medianoche a un hotel en las afueras de Roma “nos dejaron sin cenar. Había mucha gente de otros vuelos y repartieron bolsas con comida, pero al enseñar la tarjeta de embarque de Ryanair no te daban nada, ni agua. Es una vergüenza”. "Esta mañana nos dieron de desayunar pero tampoco se hacen cargo ahora del transporte hasta el aeropuerto".

A la pareja de mallorquines no les queda otra salida que buscarse un hotel para tres noches en la capital italiana en un fin de semana de alta ocupación hotelera y elevado tráfico aéreo por el inicio de las vacaciones europeas. Mientras, van sabiendo cómo les va a otros de los afectados. “A los estudiantes latinoamericanos Ryanair no les ha asignado ningún vuelo, les van a devolver los 30 euros que les había costado el billete, se han comprado otro vuelo para el sábado y van a dormir en el aeropuerto porque no tienen salario”.

69 cancelaciones en Son Sant Joan

Según información de Aena, este viernes se han cancelado hasta 69 conexiones con el aeropuerto de Palma, el más afectado de los aeródromos españoles, una decena en Ibiza y seis en Menorca, informa Europa Press. Las cancelaciones y los retrasos tienen lugar al inicio de un fin de semana en el que los aeropuertos de Baleares tienen previsto operar un total de 4.895 vuelos.

Desprotección de los sobrevuelos

Solo Ryanair se ha visto obligada a cancelar por la huelga de los controladores franceses un total de 400 vuelos que afectan más de 70.000 pasajeros, según un comunicado. La compañía de bajo coste vuelve a denunciar que se siga “sin proteger” los sobrevuelos durante las huelgas nacionales del control del tráfico aéreo.

Más de 300.000 afectados

Por otro lado, las autoridades francesas pidieron este viernes a las aerolíneas la anulación de centenas de vuelos en la segunda jornada de la huelga de controladores, en la que resultarán afectados de manera notable los dos principales aeropuertos del país, los parisinos de Charles de Gaulle y Orl, según Efe. La Dirección General de la Aviación Civil ha pedido a las compañías áreas que reduzcan el 40 % sus programas de vuelo en Charles de Gaulle/Roissy y Orly.

En la primera jornada de paro del jueves, con la anulación de casi 1.000 rutas, la asociación europea de las compañías aéreas Airlines for Europe (A4E) calcula que en toda Europa el número de pasajeros afectados por la protesta francesa se eleva a 300.000.