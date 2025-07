Julio Nieto: "La ley de limitación de coches de Mallorca va a fomentar el alquiler ilegal"

Julio Nieto (Palma, 1967) cumple un año al frente de la patronal Balear de Alquiler de vehículos con y sin conductor (Baleval). Está siendo un periodo “intenso”, reconoce el responsable de Record Go en Baleares, directivo curtido que llegó al rent a car tras desarrollar su carrera en la extinta Spanair. Al sector le quita el sueño el techo de vehículos que fijará el Consell de Mallorca con la futura norma que limitará la entrada de coches en la isla. Si se cumplen los planes del PP, el verano 2026 estará en vigor la ley de Regulación de Afluencia de Vehículos del Consell.

¿Cómo califica esta temporada y qué perspectivas hay para este año?

En estos seis meses el volumen de reservas ha sido muy similar a 2024, pero nos estamos encontrando que a partir de julio está siendo inferior al año pasado. ¿A qué es debido? No hay habido ningún acontecimiento deportivo a nivel europeo como el verano anterior. Creemos que puede ser, por un lado, que ya hemos llegado al tope y, por otro lado, también por el mensaje sobre la masificación que estamos transmitiendo a los principales mercados, como el alemán y el inglés. Luego, estamos bastante preocupados por la inseguridad jurídica que nos están generando las administraciones con las normativas sobre limitación de vehículos.

¿Esta será la última gran temporada para las multinacionales del rent a car por la futura limitacion de coches en Mallorca?

Bueno, posiblemente va a afectar a todo el sector. Siempre hablamos de las grandes compañías y no hay que olvidar que Baleval representa a pequeñas, medianas y también multinacionales. Se nos ha puesto esa etiqueta de multinacionales cuando no es verdad. Representamos al 85 % de la flota de Baleares. De media cada uno de nuestros asociados brinda 54 empleos directos y 55 indirectos.

"Estamos a disposición de las instituciones, pero pedimos una regulación con criterios técnicos y datos objetivos", advierte Nieto. / Manu Mielniezuk

La patronal de los pequeños rent a car (Aevab) defiende la reducción de coches. ¿Baleval la rechaza frontalmente?

Estamos a disposición de las instituciones, pero pedimos que la regulación se base en criterios técnicos y con datos objetivos. También pedimos que se haga con tiempo suficiente y con miras al futuro. En Ibiza menos de dos semanas antes del comienzo de la limitación es cuando nos han informado de los cupos. Imagínese toda la inversión que se ha hecho, todos los puestos de trabajo que ya se habían formalizado y que luego te encuentres que tienes muchos menos vehículos de los que tenías pensado. Y, por supuesto, dentro de la legalidad. En los casos de Formentera e Ibiza la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ya está exigiendo cambios en la normativa. Le hemos solicitado al Consell de Mallorca que consulte con ellos antes de aprobar esa propuesta de ley para evitar problemas.

¿Qué disposición ven por parte del Consell visto lo que ha ocurrido en Ibiza?

El borrador de la ley de Mallorca es muy similar a la de Ibiza, en un 95 % coinciden, cambian algunas cosas, hacen mención al renting, al leasing, pero el resto es exactamente igual. Es verdad que estamos ante un borrador y que va a salir a consulta pública.

¿Llegarán a tiempo para que haya limitación de coches en el verano 2026?

Yo no creo que en 2026 se puede ya implementar. Lo veo complicado por los plazos que estamos manejando y también por las conversaciones con el Consell. La regulación tal como está planteada no corresponde a ninguno de los objetivos que dicen buscar. Hablan de reducción de los atascos, pero los tenemos todo el año. Sin embargo, solamente se ponen restricciones al 20 % de la movilidad.

No creo que en 2026 se puede ya implementar la ley, lo veo complicado por los plazos que se manejan"

Se refiere a la flota de rent a car y los coches de particulares que entran por los puertos.

Exactamente. Y con esa ley no se va a solucionar. Lo que va a hacer es fomentar el alquiler ilegal, que de hecho ya hay, basta ver en el aeropuerto los rent a car piratas que van a captar clientes. Y creo que no somos conscientes de que si no hay una mejora en el transporte público va a colapsar. En cuanto al medio ambiente, hay que destacar que los vehículos de rent a car tienen una media de antigüedad de menos de dos años, cuando el parque es de 13 años. Somos los que menos contaminamos.

Aevab estima que se puede reducir un 30 % la flota en Mallorca.

Si le dice a cualquier empresario que de un año para otro su producción tiene que reducirla un 30 % ¿cree que le va a parecer bien? Tenemos que ser responsables con los datos que manejamos; ese no ha salido del Consell. Los intereses que, posiblemente, mueven a esas empresas ya los han expresado, quieren limitar para subir los precios. Estaban hablando de una reducción de unos 24.000 vehículos. La reserva media de nuestros clientes, que son de un perfil medio-alto, está en torno a 6,3 días, y si viajan una media de 1,5-2 personas por vehículo estamos hablando de que cada semana casi 50.000 personas van a tener que desplazarse por algún otro medio que no sea un vehículo de alquiler, como un autobús, un taxi, ¿eso no va a colapsar y afectar a los mallorquines? Otra cosa a tener en cuenta es que los turistas no eligen Baleares porque han encontrado una oferta de un vehículo de alquiler. Nosotros somos, seguramente, el último eslabón de la cadena turística.

"En el aeropuerto se hacen obras para que tenga más capacidad, al alquiler turístico se le renuevan licencias, solo se ataca nuestro sector"

¿Vendrán menos turistas si se limita la oferta de rent a car?

En el borrador de la ley de limitación de vehículos se advierte que cada año vienen más y más turistas. ¿Vamos a limitar los vehículos y ya no van a venir? Yo no lo veo así. En el aeropuerto se están haciendo unas obras para que tenga más capacidad, eso significa más aviones, más turistas. Dentro del sector del alquiler turístico tampoco nos estamos limitando, estamos renovando licencias. Al único sector al que se le ataca es al nuestro. Estamos hablando de que hay una saturación turística y lo único que se hace es limitar al rent a car.

¿Baleval comparte que hay saturación turística?

Nuestra percepción no es así. Por El Arenal, por ejemplo, no la he encontrado, tampoco para venir aquí [calle Aragón, sede de la patronal]. Nuestro principal motor de la economía, que no se nos olvide, es el turismo. Tenemos cuatro meses en los que recibimos la mayor parte de visitantes. Claro, Mallorca tiene su limitación y todo el mundo quiere ir a lo que ha visto en las redes sociales. ¿Por qué no se hace como en Formentor, poner parkings disuasorios y que cuando estén llenos no se pueda acceder?

¿Hay alternativas contra la saturación en las carreteras en lugar de poner cupos de coches?

Hemos propuesto que en lugar de limitar toda la isla se limiten ciertas zonas con ciertos cupos con parking disuasorios. El grave problema de la movilidad es que las infraestructuras y el transporte público no han evolucionado al mismo ritmo que el crecimiento de la población.

¿Baleval, como en Ibiza, recurrirá contra la futura ley?

Allí hemos puesto un contencioso contra el techo de vehículos fijado. Aquí todavía no sabemos cuál será.

¿Cómo les ha perjudicado la limitación en Formentera?

Allí se han limitado el número de empresas. Entonces ya no es la libre competencia, es una de las cosas que pedimos, que se base en datos contrastados, que sea legal y que permita la libre implementación de empresas.

¿Han podido hacer balance del primer mes en Ibiza?

Tuvimos una reunión con Roberto Algaba, director insular de Transportes, y se lo pregunté. Aún es muy prematuro, todavía no tienen datos suficientes, tienen que colaborar con la DGT…

¿Baleval es la voz de las multinacionales del rent a car que se dedica a la exportación y venta de coches?

Otras asociaciones siempre utilizan el mismo argumento… Baleval representa al pequeño, al mediano y a multinacionales. Que luego haya algunas que también se dedican a la venta de vehículos, pues no tenemos nada que decir, pero nuestro principal core business es el mundo del alquiler, no la venta.

"Hay que tener en cuenta la cantidad que hay de vehículos con matrícula extranjera. basta ver los parques de larga estancia llenos"

Siete de cada diez vehículos que entraron en Mallorca desde 2020 no se han incorporado al parque vehicular, son propiedad de flotas externas o de no residentes. Este dato figura en la exposición de motivos de la ley.

Los nuestros se van renovando cada dos años. También hay que tener en cuenta la cantidad de vehículos con matrícula extranjera que circula por nuestras carreteras. Basta ver los parques de larga estancia llenos de coches con matrícula extranjera, no hacen la temporada y se van. Nuestras flotas las vamos moviendo.

Se han reunido con los grupos parlamentarios. Más allá del rechazo conocido de Vox a la limitación ¿han encontrado apoyo?

Son conscientes de que el rent a car no es el responsable de la saturación. Abogaban por medidas más globales, se quejaban de eso, de que todas las medidas que están aportando es exclusivamente limitar nuestro sector.

¿Qué pasó con el informe de impacto del sector en Baleares que anunciaron hace más de un año? ¿Por qué no lo hacen público? El único dato conocido lo facilitó Més en 2017 cuando gobernaba con el Pacto (85.600 coches de rent a car en Baleares, 74.000 en Mallorca).

En ese mismo informe se hablaba de que los turismos de residentes llegaban a 558.000 en la isla y los vehículos de alquiler eran solo un 9%. Es verdad que hicimos el encargo de ese estudio, pero nos dimos cuenta de que cuantificar ciertas categorías de vehículos en Mallorca es una tarea muy difícil. Yo puedo cuantificar los de todos mis asociados, pero es que hay otras asociaciones y mucho rent a car pequeño. Saber exactamente la flota de alquiler en Baleares solamente lo puede hacer la Administración. El estudio de carga del Consell de Ibiza estimó que la flota de vehículos de alquiler eran 18.000. Pusieron 16.000 de tope y se han solicitado 27.000 —es una burrada—, han pedido cupos empresas que ni siquiera están en Ibiza.

"No tenemos nada que decir a que haya empresas que se dediquen a la venta, pero nuestra principal actividad es el alquiler". / Manu Mielniezuk

¿Se puede replicar en Mallorca ese efecto llamada?

Exactamente. Posiblemente, cuando se limita salen los especuladores. El impacto negativo que puede haber en Mallorca es mucho mayor que en Ibiza.

¿Qué reclama su sector antes de que se fijen cupos en la isla?

Antes de aplicar ninguna restricción general hemos pedido al Consell que deben saber cuántos vehículos de rent a car hay en Mallorca. Es lo que pedimos también en Ibiza, un año de transición para recopilar datos, de alquiler de vehículos, de no residentes, con matrícula extranjera… para cuando se haga el informe de carga.

"Según el estudio de Ibiza el 49 % de los turistas usa coche de alquiler, si transportamos a tantos somos de las formas de transporte más sostenibles"

¿Qué alegaciones van a presentar en la exposición pública de la ley?

Todavía no podemos avanzarlo. Sí me gustaría comentar que con el grave problema de la vivienda mucha gente ha tenido que buscarla fuera de Palma, pero sigue viniendo todas las mañanas a trabajar aquí y ha aumentado la presión de las carreteras y el transporte público sin que hayamos visto ninguna mejora en años. Con las prohibiciones de esta ley las opciones de movilidad se van a reducir y si no damos una alternativa al turista, tendremos un problema de colapso. Echamos de menos un estudio serio de movilidad porque tenemos el ratio más elevado de vehículos por hogar en Baleares. Con 1,2 millones de habitantes el parque de coches va a llegar a 900.000 y recibimos 19 millones de turistas, la cifra da miedo. Según el estudio de carga de Ibiza el 49 % de los turistas utiliza coche de alquiler. Si somos capaces de transportar a casi 10 millones de pasajeros con nuestros vehículos creo que somos de las formas de transporte más sostenibles y eficientes.

¿El rent a car es un sector copado por las malas prácticas para el consumidor?

No. Sí que es verdad que hay plataformas, igual que en el sector hotelero, que ofrecen nuestros productos, pero también están haciendo una venta de unas coberturas. Muchas veces el cliente no lo lee y la mayoría de las quejas es por esto, desconocen qué cobertura han contratado en el portal en el que han hecho la reserva.

¿Qué desafíos se marcan a medio plazo?

El principal desafío es que la sociedad nos vea como un sector que impulsa la economía de nuestras islas y que reparte riqueza. También queremos que se nos vea como parte de la solución de la movilidad y no del problema.