Impuesto de sucesiones: PP y Vox pactan que hermanos, tíos y sobrinos paguen menos por las herencias

PP y Vox dan un nuevo paso en las rebajas fiscales del Impuesto de Sucesiones y pactan que hermanos, tíos y sobrinos paguen menos por las herencias. Es una de las propuestas de los de Abascal que los populares han aceptado incluir en los presupuestos de Baleares.

En este sentido, se amplían las rebajas en el impuesto de sucesiones para los familiares del Grupo 3 (hermanos, tíos y sobrinos) cuando no haya descendientes del fallecido, pasando del 50% actual al 60% de bonificación. En el resto de casos de este grupo 3, el descuento pasará del 25% al 35%. Además, se extienden estos beneficios fiscales al impuesto de donaciones, equiparando las deducciones por ayudar a un familiar en vida.

"Va en línea con la reforma fiscal del Govern"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, se muestra satisfecho con esta nueva medida pactada con Vox y asegura que "va en la línea con la reforma fiscal" que está planteando el Ejecutivo durante esta legislatura. "Durante los dos primeros años de legislatura esta reforma fue muy intensa y ahora iremos tomando medidas que son muy importantes para los ciudadanos. Si todo va vien quizá el año que viene podemos avanzar más", asegura Costa.

Así, asegura que el impuesto sobre Sucesiones "es injusto ya que grava las herencias de las personas de las islas", por lo que recalca que "las herencias no se tienen que pagar" en Baleares. "Entre padres e hijos ya no se pagan y entre hermanos y sobrinos cada vez irán pagando menos", afirma Costa.

Impuesto de Sucesiones en Baleares

Cabe recordar que el Parlament aprobó en el año 2023 la ley que eliminó el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Baleares, introduciendo una serie de modificaciónes que afectan a la compra de inmuebles, a la tributación de las donaciones de la vivienda habitual, y a donaciones a los no residentes.

1. Herencias entre padres e hijos, cónyuges y abuelos y nietos o biznietos

El impuesto ha desaparecido para cualquier caudal hereditario y pierde su antigua progresividad a partir de los 700.000 euros.

2. ¿Qué se pagaba hasta ahora?

Hasta la entrada en vigor del decreto-ley del Govern entre padres e hijos, cónyuges y abuelos y nietos o biznietos se pagaba 1% cuando el legado no superaba los 700.000 euros, es decir la bonificación era del 99%, pero a partir de esa cantidad se iba elevando de forma progresiva, al 8%, al 11%, al 15% y hasta el 20%, dependiendo del caudal hereditario recibido.

3. Herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos

Hasta ahora se reducía un 50% cuando las herencias eran entre hermanos o entre tíos y sobrinos, en el caso de que no tengan descendientes. Ahora se aumentará a un 60%.

4. ¿Cuándo y dónde se presenta el Impuesto de sucesiones en Baleares?

El plazo para presentar el impuesto es de seis meses, contados desde el día de fallecimiento. Se presentará en las Delegaciones insulares de la Agencia Tributaria de las Illes Balears u Oficina Liquidadora competente. Los documentos que hay que presentar son: una autoliquidación (modelo 650); el modelo 660 donde se indica el caudal hereditario, es decir los bienes de la herencia y las deudas del fallecido. Y la escritura de partición de herencia, en su defecto, una declaración escrita sustitutiva detallando los bienes y los herederos.