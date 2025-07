Autonomía estratégica y economía circular ante el reto de las materias críticas

Europa necesita asegurar el acceso a materias primas críticas para avanzar en su transición ecológica y digital. Sin embargo, la elevada dependencia de países como China y la escasez de estos recursos en nuestro territorio obligan a repensar el modelo. La economía circular se presenta como una alternativa estratégica a la extracción, a través del reciclaje, la recuperación y el ecodiseño de productos.

En un contexto en el que las tensiones geopolíticas vienen marcadas por el control de 17 elementos químicos esenciales para las tecnologías del siglo XXI, Diario de Mallorca y la Fundación para la Economía Circular organizaron la Jornada sobre recursos naturales, geopolítica y economía circular. El evento, celebrado este miércoles en el Club Diario de Mallorca, contó con el patrocinio de Adalmo, Hormort, Mac Insualr y el Govern de les Illes Balears, además de la colaboración del Consell de Mallorca. Manuel Guerrero, director de la Fundación Economía Circular, fue el encargado de conducir el acto.

Más allá del reciclaje y de las cuestiones recurrentes que se ponen sobre la mesa al hablar de circularidad, esta jornada se ideó y desarrolló con el objetivo de aportar información sobre las implicaciones que tiene para la economía, la sociedad y el medio ambiente las llamadas tierras raras. La necesidad de esas materias críticas y la falta de autonomía de Europa para abastecerse sin depender de terceros, ha convertido en acuciante el dar con soluciones para conseguir autonomía estratégica.

Ángel Fernández Homar, presidente del Patronato de la Fundación Economía Circular abrió el acto destacando el carácter divulgativo e informativo de la jornada. Fernández advirtió que esa criticidad, marcada por su necesidad y escasez, convierte a los países que la poseen en los nuevos actores que ejerzan el control de la economía mundial. En la apertura institucional, Alejandro Sáenz de San Pedro , conseller de Empresa, Empleo y Energía, destacó lo oportuno de celebrar este CTO en «un contexto de polarización geopolítica y de incertidumbres». Sáenz de San Pedro recordó que es crucial garantizar el acceso seguro y sostenible a ciertos recursos claves para la economía, como son las tierras raras. «Tanto en Europa, como en España y Baleares, no podemos quedarnos al margen de esta realidad, por eso necesitamos actuar con visión, con anticipación, para garantizar la autonomía estratégica». Así mismo subrayó que adoptar un modelo económico circular cobra un mayor sentido en Baleares «donde la insularidad acentúa esa escasez de recursos y esa dependencia logística».

Alejandro Dorado Nájera, comisionado para la economía circular del Gobierno de España, defendió en su intervención una visión más amplia y ambiciosa de la economía circular, más allá de la gestión de residuos. El foco debe situarse en la prevención entendida como una menor necesidad de las materias críticas siendo capaces de conseguir las mismas funciones con menos materiales. En este sentido apeló a la relevancia del ecodiseño y los nuevos hábitos de consumo, ya que reducir la demanda de materiales críticos desde el origen es clave para avanzar en autonomía estratégica. «Tenemos que hablar menos de reciclaje y más de prevención, de cambios en la producción y en los hábitos de consumo», destacó. El impacto ambiental de la economía lineal: entre el 40% y el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 90% del daño a la biodiversidad y un 40% de las afecciones a la salud humana se explican por la extracción y procesamiento de recursos naturales. Estas cifras refuerzan el argumento a favor de la economía circular un modelo que además de ser una solución ambiental, es una herramienta de competitividad, resiliencia y generación de empleo. Así, Dorado enunció las cuatro patas que sostienen la economía circular: reducción de impactos ambientales, aumento de la competitividad, creación de empleo y seguridad y autonomía estratégica. Citó la creciente inestabilidad geopolítica -Ucrania, Gaza, Canal de Suez- para poner de relieve la urgencia de reducir dependencias externas. «Las dependencias exteriores se pueden convertir de forma rápida en debilidades», advirtió.

La Unión Europea y España han empezado a actuar, con normativas clave como el Reglamento de Materias Primas Críticas y ayudas como el PERTE de Economía Circular, que destina fondos para el reciclaje, ecodiseño e innovación en sectores estratégicos como baterías, aerogeneradores o paneles solares. Finalmente, recordó que la economía circular es parte de un cambio de fondo hacia un nuevo modelo de desarrollo: «Lo urgente no debe impedir lo importante. La competitividad y la autonomía estratégica deben construirse sin olvidar la sostenibilidad ambiental y social».

Economía en espiral

La intervención de Alicia Valero, catedrática de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza y directora del grupo de Ecología Industrial del Instituto CIRCE, se centró en los límites reales de la economía circular en el contexto de la transición energética y digital. Valero planteó una pregunta clave: «¿Cuánto de circular es la economía circular?», y alertó de que «cerrar los ciclos completamente es material y termodinámicamente imposible».

A través del análisis del ciclo de vida de un teléfono móvil, ilustró el enorme consumo de energía, agua y materias primas que implica su fabricación y reciclaje, advirtiendo que «más del 80% del valor de los aparatos electrónicos se pierde porque no se recogen de forma adecuada». Además, señaló que «dependemos doblemente de países como China: para importar materias primas críticas y para reciclar nuestros propios residuos». Como alternativas, propuso estrategias centradas en la eficiencia y la durabilidad, como el ecodiseño de productos para que puedan desmontarse y reutilizarse, o la extensión de su vida útil: «El efecto de duplicar la vida útil de móviles y portátiles es brutal en comparación con reciclar». En su opinión, es necesario «repensar las necesidades humanas, reducir drásticamente el consumo y valorar adecuadamente los bienes de la naturaleza», y abogó por una economía «más espiral que circular», en la que se incorpore en los balances la mochila ambiental asociada a cada producto.

Mónica Predeira, directora general de transición ecológica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, subrayó la necesidad de reforzar la autonomía estratégica desde los territorios, tomando como referencia el caso de Gipuzkoa. La reflexión comenzó tras la pandemia, cuando se evidenció la debilidad de las cadenas de suministro europeas incluso para productos básicos. Desde entonces, el territorio ha trabajado en una hoja de ruta junto a su tejido industrial para avanzar hacia una economía descarbonizada, resiliente e innovadora, poniendo la economía circular en el centro.

«La economía circular realmente va a emerger como una oportunidad para asegurar esa transición y esa recuperación y valorización de los materiales», afirmó Pedreira, destacando el papel de la innovación tecnológica y de proyectos concretos como Metal 78, empresa que ya recupera metales críticos mediante procesos limpios.

También advirtió de los riesgos de seguir dependiendo del exterior: «En tres años hemos pasado de pandemia a guerra energética, a guerra de materiales». En este nuevo contexto geopolítico, la estrategia pasa por combinar reciclaje, valorización de residuos y apoyo público a la innovación industrial para transformar la escasez en una oportunidad de desarrollo económico y social.

Miguel Aguado Arnáez, divulgador ambiental y director Gemm de B LEAF, asumió el papel de moderador en la primera mesa redonda que, bajo el título España ante el desafío de los recursos críticos, reunió a Sandra Álvarez Villén, directora de operaciones de ECOLEC Waste Hub; Alejandro Dorado Nájera y Mónica Pedreira. la necesidad de un cambio en los hábitos de consumo para ser menos dependientes de las materias primas, la inversión tecnológica para avanzar en la recuperación de materiales y las nuevas oportunidades que abre la economía circular, como la creación de empleo de calidad, fueron algunas de las cuestiones abordadas. Alejandro Dorado expresó que hay que abordar el cambio de hábitos de consumo para reducir la extracción de materias primas. «Es un cambio cultural, necesario y previo a la recuperación de materiales y a la reparación». Y cuando sea necesario recurrir a la minería Dorado expresó que ésta tiene que ser sostenible y con garantías reforzadas sobre el impacto ambiental.

Pedreira explicó cómo Gipuzkoa, al no contar con recursos mineros, se ha focalizado en la eficiencia y la reutilización, impulsando la creación y la permanencia en el territorio de empresas punteras como Metal 78; un caso de éxito que según apuntó Pedreira «ha sido posible gracias a la colaboración interinstitucional y a la colaboración público-privada». Álvarez insistió en que para evitar la extracción de recursos naturales, es recuperar materias de los dispositivos electrónicos algo para lo que se precisa tecnología, pero que son necesarias grandes inversiones. «Llega un punto en el que los gestores de residuos no pueden avanzar más», enfatizó. En cualquier caso, la adopción de modelos circulares se presentó como «un momento de oportunidad para desarrollar industrias y crear empleo. La economía circular es bienestar», expresó Pedreira.

La jornada se cerró con la mesa Visión de la problemática de materias primas críticas desde Baleares, en la que participaron Juan Alba, director de operaciones de Adalmo; Francisca Bauzá, responsable de Medio Ambiente, Prevención y Calidad de Mac Insular; y Amalia Cerdá, directora de sostenibilidad de Tirme. Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, ejerció de moderadora. Durante el debate, centrado en la aplicación de la circularidad en la gestión de residuos, los ponentes coincidieron en la necesidad de reforzar el tejido industrial, avanzar en innovación tecnológica y fomentar un cambio de hábitos en la ciudadanía. Juan Alba subrayó que el reciclaje solo será efectivo si se acompaña de capacidad industrial: «El reciclaje no deja de ser el primer paso para la industria. Si no tenemos transformación y ensamblaje, poco se podrá hacer».

Francisca Bauzá, destacó el compromiso con la valorización de residuos de construcción y demolición, y su apuesta por el ecodiseño: «Para fomentar el uso de materiales reciclados, estos han de tener una alta calidad y el ecodiseño tiene que facilitar su reutilización». Por su parte Amalia Cerdá llamó a reforzar la concienciación ciudadana y aprovechar el potencial del trabajo en red: «Como territorio insular podemos funcionar muy bien como un laboratorio porque estamos todos los agentes y tenemos la facilidad de intercambio».

La mesa concluyó con un llamamiento conjunto a fortalecer la colaboración público-privada, avanzar en fiscalidad ambiental y mejorar la recogida selectiva como base de todo el sistema circular.

Rafael Bosch, conseller de hacienda y Función Pública del Consell, fue el encargado del cierre institucional de la jornada. Bosch se preguntó si Baleares podría ser un territorio con vertido cero y apostó por aprovechar el know how de Mallorca en tratamiento de residuos para avanzar en este objetivo: «Creo que es factible el vertido cero y esto permitirá no dejar deudas ambientales a nuestros herederos».