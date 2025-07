La izquierda planta al acto de celebración de la Serra como patrimonio de la UNESCO tras la amnistía urbanística de PP y Vox

La izquierda planta al acto de celebración de la Serra de Tramuntana como patrimonio de la UNESCO tras la amnistía urbanística pactada recientemente entre PP y Vox. Así, PSOE y Més per Mallorca no acudirán al acto que hoy organiza el Consell de Mallorca y su presidente Llorenç Galmés para celebrar el 14 aniversario de la declaración de la Serra como patrimonio por parte del Organismo de las Naciones Unidas.

"No queremos participar en este acto de blanqueamiento y de hipocresía. Marga Prohens y Llorenç Galmés no pueden lanzar hoy un mensaje de protección del patrimonio cuando han reducido la Serra a una simple moneda de cambio con Vox para conservar el poder. El mejor homenaje que podemos hacer a la Serra es no participar en su destrucción programada", asegura la portavoz de los socialistas en el Consell, Catalina Cladera.

Cladera afirma que han sido los socialistas, junto a toda la sociedad de Mallorca, los que en 2011 "hicieron posible la declaración de la UNESCO", y que por eso ahora duele especialmente ver cómo "los acuerdos de PP y Vox provocarán un nuevo tsunami constructor en Mallorca".

La socialista argumenta que la amnistía urbanística en la Serra coincide en el tiempo con la voluntad de Galmés de legislar justamente sobre este parte del territorio, con una Ley que se ha comprometido a volver a hacer, después de que "haya despreciado el proyecto aprobado por el gobierno de progreso durante la pasada legislatura, que ya estaba listo para ser debatido en el Parlament".

"No blanquear el cinismo del PP"

Por su parte, desde Més per Mallorca también han decidido no acudir al acto para "no blanquear el cinismo del PP". La formación ecosoberanista considera que el acto "responde a una estrategia de los populares para intentar blanquear su imagen, mientras impulsa iniciativas que ponen gravemente en peligro este espacio natural emblemático de Mallorca".

Así, desde Més denuncian "la incoherencia y el cinismo del PP, que mientras organiza actos simbólicos para lucir el compromiso institucional con la Serra, promueve medidas como la amnistía urbanística, que abren la puerta a la consolidación de irregularidades y agravan la presión sobre un territorio ya tensionado".

Legalizar casas que se construyeron antes de 1991

El Govern balear, a través de una enmienda pactada entre PP y Vox al proyecto de ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, ampliará de forma significativa el alcance de la amnistía urbanística en las Islas. La nueva normativa permitirá legalizar una gran cantidad de edificaciones ilegales situadas en suelo rústico. Aunque la novedad más importante es que habrá beneficios para aquellas viviendas ubicadas en suelo rústico protegido, como es la Serra de Tramuntana, siempre que su construcción se iniciara antes del año 1991.

Este límite temporal no es casual: corresponde a la entrada en vigor de la Ley de Espacios Naturales, que introdujo mayores restricciones sobre el uso del suelo en zonas de alto valor ambiental. Según explicó el conseller de Economía, Antoni Costa, solo prescribirán las infracciones urbanísticas si se comenzaron antes de esa fecha. “Se trata de una regularización extraordinaria, limitada a construcciones con más de 35 años de antigüedad”, señaló.