La huelga de controladores franceses cancela 13 vuelos en el aeropuerto de Palma y provoca un reguero de 52 retrasos

En una jornada con 932 operaciones programadas, entre despegues y aterrizajes, típica de la operación salida de la primera semana de junio, el aeropuerto de Palma ha vivido este jueves horas complicadas, marcadas por la acumulación de vuelos y, sobre todo, por la incidencia de la huelga de controladores franceses en las conexiones con Palma, tanto en las directas —con origen o destino en aeropuertos franceses— como en aquellas realizadas desde otras ciudades europeas, pero que se han visto obligadas a sobrevolar espacio aéreo francés, regulado también durante este jueves bajo las circunstancias excepcionales de la protesta.

Las cancelaciones, un total de 13, se han producido durante todo el día y han afectado a vuelos con destino Palma y origen en París, Oporto, Londres, Birmingham, de nuevo París, Klagenfurt (Austria), Baden-Baden, Bruselas, Memmingen, Düsseldorf, Berlín, Erfurt y Marsella.

Entre las compañías que más vuelos han cancelado destaca Ryanair, con siete. La aerolínea de bajo coste ha suspendido vuelos a Palma desde Bruselas, Baden-Baden, Erfurt, Memmingen, Berlín, Düsseldorf y Marsella.

Pasajeros consultan los horarios electrónicos de los vuelos en la planta de facturación de equipajes / Miguel Vicens

52 retrasos de más de hasta cuatro horas

Por su parte, los retrasos han sido constantes y han afectado a operaciones desde primera hora de la mañana. Muchos de ellos han sido de poca incidencia —de una hora y media o dos de demora—, pero otros han sufrido retrasos más importantes, como el vuelo de la compañía SAS que debía llegar a Palma procedente de Estocolmo a las 11:40 horas y no ha aterrizado hasta las 15:04; o el caso del vuelo de Vueling procedente de Barcelona, que debía aterrizar en Son Sant Joan a las 13:30 horas y no ha llegado hasta tres horas después; o el vuelo de EasyJet procedente de Basilea, que debía aterrizar en el aeropuerto de Palma a las 14:25 horas y no lo ha hecho hasta las 18:35. No obstante, los retrasos han afectado mucho más a los vuelos internacionales que a los nacionales.

Pasajeros recién aterrizados en Palma salen al exterior de la terminal / Miguel Vicens

Pasejeros pegados a las pantallas de horarios de vuelos

Las pantallas electrónicas con los horarios de vuelos han sido constantemente consultadas durante todo el día por los pasajeros que esperaban a familiares en la planta de llegadas o por quienes tenían que tomar un avión en la planta de facturación, hasta converitse en el principal lugar de reunión.

Especialmente saturados por momentos se han visto los mostradores de facturación de equipajes de las diferentes compañías presentes en el aeropuerto de Palma, así como los filtros de seguridad instalados en tres espacios de la misma planta.

Las reclamamaciones y las peticiones para ser recolocado llevaron también a muchos pasajeros con vuelo cancelado a las oficinas de las aerolíneas en la planta de facturación, especialmente a la de la Ryanair, que atendió reclamaciones durante toda la jornada en un día de huelga que sufrió siete cancelaciones.