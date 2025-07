Una tarde con un jeque de peso, el qatarí Tamim bin Hamad Al Thani

Pocas veces he estado tan cerca de tanto dinero, porque la fortuna de Tamim bin Hamad al Thani se mide en el número suficiente de miles de millones de euros para que nadie se atreva a precisar su magnitud. Sin embargo, en la tarde que compartí en Mallorca con el jeque de Qatar no se apreciaba un solo rasgo de exhibicionismo. Era un turista más, que pagaba cientos de miles de euros diarios por su veraneo familiar, feliz de desligarse por unos días de la política internacional. Amable, sonriente, sin distinguir en su afabilidad entre un camarero o el intelectual árabe que le acompañaba y le suministraba un reguero de cifras.

Los grandes hombres se miden en las distancias cortas. Para evaluar el carisma de Tamim al Thani, piense en Bill Clinton, en Obama, en Juan Carlos I en plenitud. Y recuerde a continuación que este árabe descendiente de nómadas y pescadores de perlas derrocó a su padre en un golpe palaciego, dos décadas después de que su progenitor desalojara a las bravas a su abuelo. La salida forzosa de Hamad bin Halifa Al Thani, más famoso en el papel cuché como esposo de la jequesa Moza, obliga a recordar que el sibaritismo había traducido los placeres mundanos en un aumento escandaloso de su diámetro corporal. Se sometió a una cirugía drástica contra la obesidad, con una calidad de vida muy mermada. Era una tendencia hereditaria.

La tarde en que me encontré con el jeque de Qatar, no se sentía billonario, ni anfitrión de Hamás, ni ávido de conquistar el Mundial a costa de inmigrantes fallecidos en la construcción de los estadios. Este hombre galante y despreocupado, prodigio de nonchalance, seguro de sí mismo, se sentía gordo. Con todo el rigor que exige un asunto de Estado tan sensible, el hijo de Hamad y de la propia Moza, la Lady Macbeth del emirato, sufría de sobrepeso sin llegar a la esfericidad paterna. Un jeque de peso.

Por tanto, Al Thani estaba dispuesto a hablar de cualquier tema en un inglés sobradamente proficiente, pero se había empeñado sobre todo en sudar en el gimnasio los kilos de más que le avecindaban a su padre. Cuando un poco después lo vi en La Zarzuela, regalándole unos valiosos pendientes a Letizia Ortiz, pensé que su físico de Fred Astaire recién adquirido habría exigido muchos kilómetros en la cinta.

Qatar se asemeja a una dictadura rigorista, si su jeque nos lo permite. Frente a los rigurosos códigos de etiqueta, Tamim Al Thani vestía aquella tarde despreocupada una gorra de béisbol con una leyenda en inglés, un polo rayas y unos shorts de rojo llamativo. Rematado por unas chanclas. Es el extranjero más feliz que he visto en Mallorca, con una sola excepción que no me resisto a asociarle, Leonardo di Caprio.