La inesperada salida de Alzamora allana el camino a Miquel Oliver como nuevo líder de Més en el Consell

La política interna de Més per Mallorca ha dado un giro significativo con la inesperada salida de Jaume Alzamora, hasta ahora secretario general y portavoz en el Consell de Mallorca. Aunque su dimisión no será inmediata, su marcha —una decisión que distintas fuentes del partido califican como "muy personal"— se percibe dentro del partido como el principio de una nueva etapa que podría culminar con el liderazgo del alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

La salida en pleno verano ha cogido por sorpresa a muchas personas en el partido, si bien algunos lo intuían y era un rumor ciertamente extendido. Pese a ello, solo unas pocas personas lo sabían desde hacía mucho tiempo.

Aunque oficialmente no hay una fecha exacta para elegir el relevo, el partido no tiene una excesiva prisa por convocar un congreso para abordar el relevo en la secretaría general. No obstante, este movimiento ha sido leído por importantes figuras dentro del partido como una "mayor facilidad" para que el alcalde de Manacor dé un paso adelante.

Nuevo liderazgo

Oliver, que comunicó en abril de este año que no volverá a presentarse a la alcaldía en 2027, ya dejó claro que no descarta seguir en política. “Todo dependerá del partido, que será el que diga para qué me necesita, si para encabezar una lista o para ir de tercero o cuarto. Estoy a su disposición”, aseguró en conversación con este diario. Distintas fuentes confirman que, en los últimos meses, el líder de Més-Esquerra ha intensificado los acercamientos dentro del partido para tantear apoyos con vistas a convertirse en el nuevo líder del partido en el Consell de Mallorca y ocupar la segunda posición en la estructura interna de Més.

Muchos se preguntan por los motivos ante la inesperada decisión. La realidad es que la venta de una propiedad residencial de Jaume Alzamora a una pareja extranjera se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción en su etapa al frente de Més, apuntan algunas fuentes, si bien dejan claro que este no ha sido el motivo principal. La operación, realizada hace dos años, cobró notoriedad pública debido a la fuerte posición que mantiene el partido contra la venta de viviendas a no residentes. La contradicción entre su acción personal y el discurso político de la formación no pasó desapercibida.

Dentro del propio partido hubo voces que expresaron su incomodidad y desconcierto al no entender la decisión. También consideran que las explicaciones no fueron lo suficientemente claras y acabó afectando a la imagen del partido. Aunque no se trató de una ilegalidad, el hecho generó un desgaste evidente, tanto a nivel interno como externo. Miembros del partido consideran que Alzamora debió anticiparse al impacto reputacional de esta decisión.

Una de las consecuencias es que la operación fue aprovechada por PP y Vox para atacar a Més, acusando al partido de "hipocresía política". La equidistancia adoptada por ciertos sectores de la izquierda frente al caso agravó aún más la situación de Alzamora, que ha tenido que gestionar no solo la presión mediática, sino también un creciente malestar interno. Algunos apuntan a esta cuestión como uno de los catalizadores que han precipitado su salida, sumado a un desgaste acumulado en la gestión política y orgánica.

Salida de Sumar

En paralelo a los movimientos internos por el relevo de liderazgo, Més per Mallorca atraviesa un momento de reflexión estratégica sobre su papel dentro del espacio de Sumar. El malestar con la coalición liderada por Yolanda Díaz ha ido en aumento en los últimos meses, y cada vez son más las voces dentro del partido que abogan por una ruptura. Entre ellas, destaca la del propio Miquel Oliver, quien se ha mostrado muy movilizado a favor de abandonar al partido de Díaz.

Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, el debate sigue sobre la mesa y deberá resolverse en una próxima votación. La sintonía con fuerzas como Compromís, que ya ha tomado la decisión de salir del grupo parlamentario, refuerza esta corriente crítica que considera que el espacio estatal no ha ofrecido la visibilidad, ni el respeto a las singularidades territoriales que esperaban.

Esta tensión coincide con un momento de reconfiguración en la izquierda española tras los malos resultados electorales en las europeas, lo que podría acelerar la toma de decisiones por parte de Més. La salida de Alzamora y el eventual liderazgo de Oliver darían más impulso a este giro estratégico, con el objetivo de reforzar un proyecto ecosoberanista con más autonomía y arraigo territorial.