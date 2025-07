¿Era la Angustias de Lorca o de Carmen Laforet?: un dilema de autoría marca el inicio de la convocatoria extraordinaria de la Selectividad 2025 en Mallorca

A las puertas del edificio Jovellanos del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB), los rostros de los estudiantes recién salidos del primer examen de la convocatoria extraordinaria de la Selectividad 2025 lo decían todo: la mayoría reflejaban una mezcla de alivio, cansancio, pero sobre todo, de nervios e incertidumbre. El arranque se dio con la prueba de Lengua Castellana y Literatura II, que congregó en la calurosa primera mañana de julio a los más de 1.500 alumnos que participan en Baleares en esta nueva ronda de las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

“He salido tranquila, me esperaba algo más complicado”, confesaba Nerea Valverde nada más salir de una de las aulas de examen. “Ha salido el tema del 27 y posguerra, que tenía muchas papeletas, así que bien. Acabé en la extraordinaria por suspender inglés, no por no estudiar. El inglés se me da mal y me fastidió un poco, pero bueno, todo pasa por algo”, explicaba, resignada pero con buen ánimo. “Ya estoy matriculada en la privada, así que no busco una nota exacta”, añadía.

Como Nerea, muchos de los que se presentan estos días lo hacen por no haber superado alguna materia en bachilerato. Mohammed Lemine contaba que “la literatura confundía con otro poema, pero en general ha sido un examen fácil”. Viene de suspender en junio, recuperó y se ha estado preparando “una semana y media”. Reconocía cierta incertidumbre sobre sus respuestas: “Pensaba que era una obra, pero resultó ser otra. He salido un poco bajo, a ver si historia va mejor”.

Entre los más críticos con el examen de Castellano estaban Biel Mascaró y Albert Grimalt. Mascaró no lo dudó: “Sé que he suspendido ya sí o sí. La teoría confundía con Nada y La casa de Bernarda Alba, porque tienen el mismo personaje, Angustias. He tirado a Bernarda Alba, pero no era”. Su situación era particular: “No necesito la Selectividad, pero me obligan a hacerla”. Albert coincidía con su compañero: “Han ido a confundir con esas dos obras, pero hubo un detalle que me ayudó a saber que era Nada. No me ha ido muy mal”.

Alber Grimalt, Pau Bosch y Biel Mascaró a la salida del primer examen (Castellano) de la convocatoria extraordinaria. / B. Ramon

Pau Bosch, al igual que sus compañeros Biel y Albert, aseguraban que el hecho de alargar la preparación hasta julio ha sido más duro que la prueba en sí. “Lo peor es hacer los exámenes más tarde”, coincidían, pese a confesar sentirse animados para los siguientes.

Teyla Edward también vivió su primer examen con nervios: “Ha sido fácil, pero claro, estaban los nervios. Yo suspendí catalán y por eso solo podía venir a esta convocatoria. Después de las recuperaciones me tomé un descanso de dos o tres días y luego me puse con Castellano y Química, que tenía hoy”. Su objetivo es entrar el año que viene en Psicología o, si no, en Educación Primaria.

Por su parte, Arantxa Jiménez, amiga de Edward, evitó la trampa de las obras literarias que confundió a más de la mitad de los aspirantes porque optó por el poema de Lorca, la segunda opción del examen. “Por los nervios no sabes si te has equivocado, pero creo que no. Yo suspendí dos asignaturas, pero con aprobar una me aprobaban todo”, explica. Tiene claro su futuro: Publicidad y Relaciones Públicas, o Marketing.

Teyla Edward y Arantxa Jiménez en el vestíbulo del edificio Jovellanos de la UIB. / B. Ramon

38 aulas y un tribunal de 130 miembros

La convocatoria extraordinaria de este año se celebra del 1 al 3 de julio, con una participación récord respecto a años anteriores. Un total de 1.596 estudiantes se han matriculado en las PAU de julio, 234 más que en 2024. En Mallorca se concentran 1.261 alumnos; en Eivissa, 218; en Menorca, 106 y en Formentera, 11. La mayoría llega de segundo de bachillerato, aunque también hay quienes buscan subir nota. En cuanto al porcentaje de aptos en la convocatoria ordinaria de este año, fue del 92,5 por ciento, ligeramente inferior al 96,2 por ciento de junio de 2024.

El dispositivo organizativo, según explicó la vicerrectora de Estudiantes de la UIB, Cristina Moreno, incluye “cuatro islas, seis espacios, 130 miembros del tribunal y 38 aulas”. Para Moreno, “es bueno decir que estamos en la convocatoria extraordinaria porque creo que las segundas oportunidades son grandes oportunidades. Los alumnos tienen trayectorias diferentes y todas deben ser atendidas por la universidad”.

Moreno recordó que las notas se publicarán el 9 de julio y que el 11 saldrán las primeras listas de admitidos. También quiso tranquilizar a los estudiantes respecto a las temidas notas de corte: “No son un requisito, sino el perfil del alumno que ha accedido. Es importante que estén tranquilos, porque muchas veces si no entran en la primera lista, acceden en las siguientes”.

Sobre la jornada inaugural, valoró positivamente su desarrollo: “Todo ha ido muy bien. Empezamos como en la ordinaria con la prueba de Lengua Castellana. He visto a los alumnos con los nervios normales, como los de junio. Es su primera vez igual, y eso se nota”.