Más allá del alta médica: Son Espases pone en marcha un seguimiento desde casa en 12 patologías

El hospital Son Espases ha comenzado a aplicar un nuevo sistema de seguimiento a sus pacientes después del alta médica. El objetivo: saber cómo evolucionan, qué problemas tienen y si realmente han recuperado su calidad de vida. A través del programa PROM (las siglas en inglés de 'patient-reported outcome measures', en castellano 'resultados reportados por los pacientes'), los profesionales pueden detectar dificultades que hasta ahora pasaban por alto, como la ansiedad, la depresión o las limitaciones para retomar actividades cotidianas después de pasar por una intervención o una enfermedad.

El director de Innovación del hospital, Luis Alegre, ha explicado esta mañana en una rueda de prensa que Son Espases es uno de los cinco hospitales pioneros en España en implantar este programa, que en los últimos dos años y medio ya ha incluido a más de 3.000 pacientes con doce patologías diferentes. En general son patologías neurológicas, oncológicas o crónicas, por ejemplo cáncer de mama, tumores hepáticos, trasplantes, dolor crónico lumbar, enfermedades neurológicas como el ictus o incluso partos. En los próximos meses, se añadirán otras cinco más, como patologías cardíacas o musculoesqueléticas.

Síntomas emocionales y sociales en el historial clínico

El sistema consiste en una serie de cuestionarios que los pacientes completan desde casa, una vez que han recibido el alta, a través de una aplicación móvil. Las preguntas tratan de evaluar cómo se sienten física, emocional y socialmente, antes y después de pasar por el hospital. Esos datos se incorporan a su historial clínico para que el personal sanitario pueda acceder a ellos durante las consultas y tener una visión más completa de su estado.

"El alta médica no siempre significa que el paciente esté recuperado", ha advertido Alegre. "Una intervención quirúrgica puede salir bien, pero el paciente luego convive con incontinencia, ansiedad o pérdida de autonomía. Todo eso también importa. Y hasta ahora, en muchos casos no lo teníamos en cuenta", ha admitido. Según el hospital, esta información ya ha permitido detectar casos de depresión posparto, problemas emocionales tras el cáncer o pacientes que, pese a estar físicamente recuperados, no pueden volver a su rutina habitual.

El ictus, una de las patologías de este programa

Uno de los focos del programa es el ictus, una enfermedad cuya incidencia está creciendo de forma significativa en Baleares. Según ha explicado la neuróloga Raquel Delgado, coordinadora del PROM para esta patología, en solo dos años los casos han aumentado un 43% en el archipiélago. En 2021, se confirmaron 561; en 2024, ya rozan los 1.000. De todos ellos, unos 365 han pasado por el programa de evaluación y seguimiento.

"El ictus no solo tiene consecuencias físicas. También afecta a nivel cognitivo y emocional. Hasta ahora, esa parte quedaba muy desatendida", ha recordado Delgado. "Los pacientes salen del hospital, vuelven a casa y se sienten solos, a veces abandonados. Con PROM, podemos saber si están sufriendo ansiedad, depresión o dificultades sociales, y así intervenir antes", ha explicado.

Desde marzo, Son Espases ha comenzado a aplicar esa segunda parte, la intervención. A través de una colaboración con la asociación Rehacer, una entidad dedicada a la rehabilitación de personas con daño cerebral, y con financiación de la Fundació La Caixa y del Govern, se ha puesto en marcha un servicio de apoyo psicológico y terapia ocupacional para los casos más complejos. "No todos los pacientes necesitan lo mismo, pero muchos agradecen que alguien les acompañe en este proceso", ha apuntado la psicóloga Maria Planas, responsable del programa Ànima en el que trabajan Rehacer y Son Espases.

Hasta un 50% de los pacientes de ictus sufren síntomas depresivos

Planas recuerda que entre un 30% y un 50% de los pacientes que han sufrido un ictus acaban desarrollando síntomas depresivos, y que más de la mitad de los casos no se detectan. "Muchos llegan al final de la rehabilitación física, pero siguen arrastrando problemas emocionales o cognitivos. Con este programa identificamos estas secuelas invisibles y ofrecer ayuda personalizada", ha subrayado.

Los cuestionarios no solo abordan la situación actual del paciente, sino que permiten comparar su estado antes y después del episodio. Se aplican de forma periódica, por ejemplo justo después del alta, una semana o un año más tarde. Así, han explicado, se puede saber cómo progresa el paciente, qué tratamientos funcionan, qué problemas persisten y qué aspectos necesitan más atención.

Ante los medios también ha intervenido un paciente, Toni Trett, un profesor de Educación Física que sufrió un ictus en diciembre: "El alta no es el final. Al salir del hospital, me sentí incapaz de hacer lo que hacía antes", ha comentado. El hombre ha apuntado que más allá de las limitaciones físicas, los profesionales le han ayudado psicológicamente: "Acepté participar en el programa y me están ayudando a prepararme para volver al trabajo y recuperar mi vida".

El programa es voluntario y gratuito. Está destinado a pacientes que regresan a casa tras el alta: "Queremos llegar a quienes más lo necesitan, y también a sus familiares y cuidadores, que en ocasiones necesitan ayuda y orientación", ha comentado Planas.

Por ahora, Son Espases es el único hospital que integra la información que reporta el paciente directamente en su historia clínica, lo que ha permitido mejorar la calidad de las consultas y que la atención tenga en cuenta a la persona más allá de la enfermedad.