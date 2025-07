El PP tumba la propuesta de Vox de crear un documental en IB3 sobre la represión republicana de Baleares. Los de Abascal habían reclamado una partida de 250.000 euros en los nuevos presupuestos para que la televisión autonómica llevara a cabo "una serie dramática sobre la represión republicana en Menorca, Ibiza y los bombardeos sobre la represión civil en Palma".

"IB3 no puede ser un aparato de propaganda ideológica, tiene el deber como medio público de ofrecer una visión rigurosa, plural y completa de la historia de Baleares y no sectaria. No es una revancha, es un acto de justicia con quienes fueron silenciados durante décadas", ha argumentado esta mañana la portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas, durante la comisión de los presupuestos.

El PP vota en contra

No obstante, finalmente el PP ha decidido votar en contra de esta enmienda de Vox, por lo que la propuesta no formará parte del proyecto de presupuestos que se aprobará la semana que viene en el Parlament. Asimismo, los populares también han rechazado las proposiciones de la izquierda para realizar en IB3 documentales conmemorativos sobre el año Josep Maria Llompart y la muerte de Joan Alcover.

Codony no lo veía con malos ojos

Cabe señalar que el director de IB3, Josep Maria Codony, no veía con malos ojos la propuesta de Vox para crear el documental sobre la represión republicana en la cadena. "En vez de 200.000 euros podrían ser dos millones y podríamos hacer algo más. Le agradezco las aportaciones que pueda hacer su partido, todo el dinero que venga es bienvenido", determinó Codony cuando los ultraconservadores hicieron pública su sugerencia en la comisión de control de IB3 celebrada el pasado 19 de junio.

Pistolas táser

Por otro lado, el PP también ha votado en contra de la petición de los de Abascal de incluir 150.000 euros de financiación "para la adquisición de pistolas Taser para la policía local en todos los municipios de Baleares".