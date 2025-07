El personal del transporte sanitario público de Baleares amenaza con movilizaciones si Salud no reconduce el conflicto

El conflicto laboral en el transporte sanitario de Baleares se recrudece. El comité de empresa de GSAIB ha dado un 'ultimátum' a la gerencia de la empresa pública: si en el plazo de una semana no se ofrecen soluciones concretas a los problemas del servicio, empezarán a convocar movilizaciones. La advertencia llega después de que el desde el IB-Salut negaran que se deriven ambulancias del servicio programado (las que se utilizan para transportar pacientes en desplazamientos planificados) para cubrir servicios urgentes ante la falta de personal, y que afirmaran que el personal del transporte sanitario programado (el no urgente) no está capacitado ni formado para atender urgencias.

Los sindicatos UGT, FS-TES y USAE, que integran el comité, denuncian que las ambulancias del servicio programado (teóricamente destinadas a traslados no urgentes) están siendo utilizadas de forma habitual para cubrir servicios de urgencias ante la falta de recursos en el 061. "Es una situación crónica que en los últimos meses se ha agravado”, advierten. Aseguran que esta práctica está provocando demoras, sobrecargas y cancelaciones también en el servicio programado.

Título de Técnico en Emergencias Sanitarias

El malestar ha crecido especialmente después de que el Ib-Salut afirmara que estos trabajadores "no están formados para atender emergencias ni prestar cuidados sanitarios durante el trayecto". Desde el comité consideran estas palabras un "desprecio" y una "contradicción", ya que, según explican, los mismos profesionales a los que se les niega formación son los que cada día cubren emergencias por orden del 061. Además, recuerdan que el título de Técnico en Emergencias Sanitarias está regulado por un real decreto con carácter oficial.

La situación se abordó el pasado lunes en una reunión entre los representantes sindicales y la gerencia de GSAIB. Según el comité, la empresa no ofreció "ninguna solución concreta" y se limitó a "pedir más tiempo y comprensión". Entre los problemas señalados destacan la falta de personal, ambulancias fuera de servicio, turnos vacíos, guardias impuestas, incumplimientos del convenio colectivo y de los acuerdos de desconvocatoria de huelga.

Ante la falta de respuestas, el comité ha convocado una reunión extraordinaria para el próximo lunes, 7 de julio, en la que se aprobarán las medidas de presión y movilizaciones a llevar a cabo. "El tiempo y la paciencia se han acabado. No vamos a permitir que se desprecie a una profesión y a sus profesionales", han advertido.

Uno de los principales puntos de fricción es el reconocimiento del personal del transporte sanitario programado y de la central de coordinación como personal sanitario. Según el comité, la empresa se niega a clasificarlos como tal, pese a que son requeridos con frecuencia para atender urgencias. "Cuando se les necesita, lo hacen con profesionalidad y garantía", aseguran.