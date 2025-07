Una perjudicada de la estafa inmobiliaria de Lujo Casa: “Carlos y Michele me dijeron que venían del Ayuntamiento de tramitar la licencia”

"Al ver que no avanzaba la promoción y que no construían, llamaba a la oficina de Lujo Casa y pedía hablar con Carlos García Roldán. Casi siempre iba junto a Michele Pilato, trabajaban juntos. Un día, los dos me dijeron que venían del Ayuntamiento de tramitar la licencia. Me empezó a oler mal y llamé al Ayuntamiento. Entonces, me dijeron que Carlos no había efectuado el pago; se había interesado por los terrenos, pero no pagó nada”. Una perjudicada de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, un fraude de más de tres millones de euros que dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016, ha relatado hoy en el juicio en la Audiencia de Palma cómo descubrió el engaño.

“Pusimos 23.000 euros mi pareja y yo para una promoción. Hemos recuperado el dinero por la demanda que interpusimos al banco. Buscábamos piso por la zona del Coll, vimos un cartel en la calle, llamamos y nos pusimos en contacto con Carlos. En el cartel ponía Lujo Casa”, ha señalado la testigo.

“En las oficinas, que no eran muy grandes, conocimos a Michele Pilato. Estaban como en un despacho compartido. Carlos nos lo presentó como alguien que trabajaba con él. Pilato nos animaba, nos dijo que era una buena inversión, una buena zona, que los pisos estaban muy bien y que no nos íbamos a arrepentir de esa compra. Ellos dos parecían socios. Michele daba fiabilidad”, ha asegurado la afectada ante el tribunal de la Sección Segunda.

“Un amigo aparejador me dijo que los planos no parecían muy fiables. Pedí hablar con el arquitecto, pero nos daban largas. No le puede ver ni a él ni al constructor. Llegó un momento en el que les dije que rescindía el contrato, que no me fiaba. Me pidieron tiempo, quince días, pero ya explotó todo”, ha añadido la mujer durante la tercera sesión del macrojuicio que celebra la Audiencia Provincial por una de las mayores estafas inmobiliarias de Baleares.

Una docena de víctimas

Hoy han declarado ante la Sala una docena de perjudicados. La mayoría ha implicado al cabecilla de la trama, Carlos García Rodán, ‘Charly’, y a su segundo de a bordo, Michele Pilato.

García Roldán, que se enfrenta a una petición de condena de 16 años y medio de prisión por estafa agravada, falsedad documental, grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, ha estado presente en la vista oral, junto a otro sospechoso. En cambio, Pilato, que afronta nueve años de cárcel, ayer fue eximido de comparecer en el juicio.

“Mi pareja y yo pusimos 17.500 euros por una vivienda en Llucmajor y no hemos recuperado nada. Vimos un anuncio en Fotocasa de una promoción de Mallorca Investment. Nos pusimos en contacto con la inmobiliaria y con la promotora, que era Lujo Casa”, ha explicado otra afectada.

“Nos dijeron que tenían los terrenos, vimos el letrero que pusieron en Llucmajor. Dijeron que estaban a la espera de empezar a construir, pero nunca empezaron”, ha subrayado la testigo. “Nos daban esperanzas y esperanzas hasta que desaparecieron, llamabas al teléfono y no existían”, ha lamentado.

“Nos atendió Carlos García Roldán, nos dijo que el terreno era de su propiedad y que estaban tramitando la licencia”, ha confirmado su pareja.

Otra perjudicada ha manifestado que llegó a la inmobiliaria Mallorca Investment a través del portal inmobiliario Idealista. “Puse 13.500 euros por una promoción en Llucmajor y no he recuperado nada. Fui al Ayuntamiento a ver si habían tramitado la licencia y me dijeron que no. Carlos no me contestaba”, se ha quejado.

Un joven matrimonio pagó al presunto cerebro de la trama 35.700 euros en efectivo por una casa sobre plano. “No hemos recuperado nada, ni un euro”, ha reconocido el testigo en el juicio. “No cogían las llamadas, no contestaba nadie. Fui al Ayuntamiento a preguntar y me dijeron que no habían dado la licencia. Me dijeron que por ahora no se podía hacer nada. En ese momento, las viviendas de los planos no se podían hacer”, ha rememorado el afectado. Su compañera sentimental, muy afectada, ha roto a llorar instantes antes en la sala.

Otro perjudicado ha confirmado la confusión que existía entre Lujo Casa y Mallorca Investment. “Yo creía que firmaba con Mallorca Investment, estaba su nombre en los carteles, en la carpeta, en la oficina, en los planos de la construcción, por todo… Fue una percepción que yo tuve por el entorno en el que firmaba. Yo no sabía si eran socios. Yo entendí que era todo lo mismo”, ha admitido.

“Como al final no me cogían el teléfono, me presenté en la oficina. Hablé con Pilato y me dijo que Carlos había desaparecido y que no sabía nada. Mi prioridad era recuperar el dinero. Puse 17.500 euros y lo he recuperado todo”, ha agregado.

“Me costó mucho darme cuenta de que me habían estafado. Decían que la licencia ya la tenían. Había mucha prisa por vender porque Carlos se tenía que ir a Barcelona. Yo pagué 46.500 euros, solo he recuperado una parte. Ellos me pidieron más dinero, pero les dije que en ese momento no podía. Yo creía que iba a tener mi casa en un año. El contrato lo firmé con Carlos García Roldán. Pilato me dijo que iban a empezar ya la obra. Yo compré en una inmobiliaria que llevaba varios años abierta, estaba todo bien hecho, yo compré por la estructura que vi”, ha insistido otra víctima.

‘Estaba en shock’

“Luego, yo estaba en shock. Pilato me dijo que no me preocupara porque Carlos tenía mucha ilusión de construir esas viviendas”, ha hecho hincapié la testigo.

Un matrimonio que abonó 24.800 euros señaló que todos formaban un equipo. “Nos entrevistamos con Carlos. También conocimos al constructor, que entró en la oficina, sacó el teléfono y nos enseñó fotos para que viéramos sus obras y las calidades. Esto nos dio más confianza. Además, coincidimos con Michele Pilato. Entendíamos que eran un equipo”, ha remarcado una joven afectada.

Otra pareja invirtió 69.000 euros, que finalmente pudo recuperar “tras poner un juicio a los bancos”. Según su versión, les dijeron que ya tenían la licencia y que iban a empezar las obras, pero esto nunca ocurrió.

El último testigo del día ha declarado que aportó 52.000 euros y no ha podido recuperar su dinero. “Lo he perdido totalmente”, ha lamentado.

El macrojuicio de Lujo Casa continúa el jueves con más afectados. El principal acusado, ‘Charly’, ha pedido que le eximan de asistir a la próxima sesión porque se encuentra indispuesto. La Sala lo ha rechazado y le obliga a comparecer en la vista oral.