Jaume Alzamora dimite de todos sus cargos en Més: "Ha llegado el momento de cerrar una etapa"

Jaume Alzamora dimite de todos sus cargos en Més per Mallorca. El dirigente ecosoberanista ha enviado una carta esta mañana a la militancia para comunicar que dejará de ser el secretario general y portavoz del partido en el Consell de Mallorca. "Gracias por vuestra confianza, vuestro apoyo y, sobre todo, por vuestra compañía. Estoy seguro de que Més seguirá avanzando con fuerza, fiel a sus principios y abierta a los retos del futuro", explica.

Alzamora toma esta decisión "después de quince años de compromiso y dedicación a este proyecto colectivo" que es Més per Mallorca porque, según explica, "ha llegado el momento de cerrar una etapa".

Asegura que ha sido un "auténtico honor" formar parte de esta organización desde sus inicios y contribuir al crecimiento de un espacio político "soberanista, ecosocialista y transformador". También reivindica la posibilidad de haber podido compartir "tantos momentos de lucha, de debate y de construcción colectiva con todas y todos vosotros".

"Esta decisión no ha sido fácil. La política, entendida como servicio público y como herramienta de transformación social, es una vocación que me ha acompañado durante muchos años. Sin embargo, las circunstancias personales y familiares me llevan a dar un paso al lado. Es una decisión meditada, tomada con serenidad y desde la convicción", explica el dirigente ecosoberanista.

Alzamora muestra su "más sincero agradecimiento" a todas las personas con las que ha compartido este camino, desde militantes hasta cargos públicos, pasando por los trabajadores del partido, compañeros de otras organizaciones y especialmente a quienes, desde la militancia de base, han "mantenido vivo el espíritu crítico, la coherencia y la ilusión" que han hecho de Més un "proyecto único y necesario".

El número dos de Més afirma que seguirá defendiendo los valores y las causas del partido "desde donde me toque estar" y reivindica los avances en "justicia social, la soberanía, el feminismo, la defensa del territorio y la lengua, y la necesidad de poner a las personas y el bien común en el centro de las decisiones".