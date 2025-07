Agustí Jansà: "El récord de temperatura en junio de la boya de sa Dragonera es un signo del calentamiento global"

Agustí Jansà, doctor en Físicas, meteorólogo del Estado y exdelegado de la AEMET en Baleares, considera que el récord de temperatura del mar registrado este 30 de junio en la boya de sa Dragonera, de 30,55 grados, es algo extraordinario, pero a la vez "un signo evidente del cambio climático y el calentamiento global en el mar que se está produciendo, aunque no de un modo no lineal", subraya.

"Hace solo cuatro años registrar 30 grados de temperatura en el mar durante un mes de junio hubiera sido algo impensable en el litoral de Mallorca. Había que esperar hasta agosto para encontrar estas temperaturas en el litoral. Pero primero vimos cómo se registraban estos valores en julio y ahora los vemos por primera vez producirse en un mes de junio, aunque sea en el último día del mes, cuando en estas fechas no pasábamos nunca de la frontera de los 27 o 28 grados de temperatura en el mar", comenta.

Jansà explica que existe una relación muy clara entre el calentamiento del mar y las tormentas severas que pueden producirse en el Mediterráneo durante los meses de otoño. "Sin embargo -matiza-, no es suficiente con el aumento de la temperatura en el mar, se necesita que ocurra algo más, como una perturbación aislada en altura", subraya.

"Precisamente he colaborado recientemente en un estudio de Duncan Wingen sobre tormentas violentas en el Mediterráneo. Y son más probables en el contexto, pero como digo no es suficiente con el calentamiento del mar, se necesita algo más. Por ejemplo, durante estos meses de mayo y junio no se han producido tormentas severas en Baleares, al contrario de lo que ha ocurrido en la península, porque en las islas la situación anticiclónica se ha impuesto a la inestabilidad y no se ha producido una situación que desencadenara estas tormentas", explica.

Jansà manifiesta también que el récord de temperatura del 30 de junio en la boya de sa Dragonera, de 30, 55 grados, "se ha producido en el contexto de una ola de calor en el mar" que, según explica, "afectan también mucho a la flora y la fauna marinas, que es siempre es muy sensible a estos fenómenos. Por ejemplo -señala- la posidonia muere con temperaturas superiores a los 30 grados", indica el meteorólogo.

Pese a las altas temperaturas del inicio de la estación, el exdelegado de la Aemet en Baleares, también señala que después de esta ola de calor que todavía afecta a Mallorca "las temperaturas se suavizarán y volverán a oscilar, no significa que las temperaturas sigan subiendo de forma lineal, aunque la tendencia sea de progresivo calentamiento", matiza. El año pasado, el récord absoluto de temperatura en la boya de sa Dragonera se batió durante el mes de agosto, con 31,87 grados.