Una afectada de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa: “He perdido 46.000 euros, no he recuperado nada aún”

“He perdido 46.000 euros, no he recuperado nada aún”. Una afectada de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa que esta semana se juzga en la Audiencia de Palma relató ayer los pagos que realizó por la que tenía que ser su casa en Marratxí.

“Primero, hice un pago a la empresa de Carlos García Roldán de 23.000 euros y luego, otros 23.000 porque el solar ya estaba comprado, había una segunda fase, por eso volvimos a firmar. Él nos dijo que tenía licencia, yo creía que el solar era de su propiedad. En la oficina nos presentó al constructor”, recordó la perjudicada de uno de los mayores fraudes inmobiliarios de Baleares.

“Firmábamos los contratos mi pareja y yo con Carlos. Fui varias veces a la oficina para ver cómo iba la casa. Carlos ponía excusas varias: decía que todo iba lento… Creo que nos dijo que ya tenía licencia y que iban a empezar las obras. Yo no traté con Michele Pilato, aunque él estaba allí presente porque el sitio era compartido”, reconoció la testigo ante el tribunal de la Sección Segunda.

“Recuerdo que se promocionaban a través de internet, pero nosotros fuimos directamente a la oficina. Llegamos a ellos a través de unos amigos que también se habían comprado una casa”, añadió la mujer.

“Todo esto me ha supuesto una repercusión económica de no tener ese dinero para poder comprarme una primera vivienda y también la repercusión moral y emocional”, aseguró la joven. El fraude de más de tres millones de euros, según los investigadores, dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016.

El principal acusado, Carlos García Roldán, ‘Charly’, que se enfrenta a 16 años y medio de prisión por estafa agravada, falsedad documental, insolvencia punible, grupo criminal y blanqueo de capitales, ayer no asistió a la segunda sesión del juicio. Sí que lo hizo su considerada mano derecha, Michele Pilato, para quien el fiscal solicita nueve años de cárcel. Pilato y otro sospechoso se volvieron a sentar ayer en el banquillo de los acusados.

Obras 'inmediatas'

“Hicimos dos pagos. El contrato lo firmamos con Carlos. Nos dijeron que las obras eran inmediatas, que ya estaban preparando el terreno y haciendo mediciones. Contactamos a través de Mallorca Investment. En la oficina, conocí a Pilato, nos felicitó al firmar el contrato, nos dio la enhorabuena y Carlos García Roldán, también. Cuando empezamos a pedirles explicaciones nos daban largas”, detalló otro perjudicado.

“Carlos nos dijo que no quería ser típico promotor malo”, abundó el testigo.

Otra afectada explicó ante la Sala que firmó un contrato para reservar una vivienda en la oficina de Lujo Casa y Mallorca Investment. “Miramos por internet y vimos que la empresa se promocionaba en el campo del Mallorca, por eso nos fiamos”, confirmó la mujer.

“Primero, aportamos 10.000 euros y luego otros 17.000, porque sacaron 65 adosados en la zona de Son Bonet, en Marratxí. Carlos nos decía que el solar era suyo, fuimos a ver los terrenos. Al final, pudimos recuperar todo el dinero por la vía civil, reclamando a los bancos”, manifestó la testigo.

Un amigo de la infancia del presunto cabecilla de la trama rememoró que en 2017 viajó a Mallorca. “Carlos me ofreció una casa al lado de la playa para tres noches, me enseñó su oficina, los negocios le iban bien, gastaba mucho en efectivo, me decía que tenía intención de hacer promociones en varios solares por los que pasamos. Luego, me propuso enviarme dinero. Tenía intención de irse a Colombia con su novia embarazada. Esto fue a principios de 2018”, declaró el testigo en referencia a las fechas en las que ‘Charly’ huyó de la Justicia a Colombia.

'Charly' le envió 40.000 euros

“Carlos me hizo dos transferencias de 20.000 euros cada una, me dijo que le guardara el dinero porque se lo gastaba en el casino”, destacó el hombre. “Posteriormente, le hice transferencias bancarias a su hermana, su madre, a su novia de Mallorca y a su novia de Colombia. Me pareció extraño, eso no era lo que me había dicho al principio. Creo que se gastó la mitad; sobraron unos 12.000 euros que yo remití al juzgado, tal como me pidieron”, señaló.

Una trabajadora de la Relojería Alemana indicó que Michele Pilato era cliente en 2016. “Le vendí dos relojes, uno para él y otro para un regalo. Él regaló uno a su mujer. En efectivo no pagó, en ningún caso, porque la ley no lo permite. Pagó con tarjeta o por transferencia”, comentó.

El jefe de Vigilancia Aduanera en Baleares analizó la actividad financiera de la empresa Promociones Lujo Casa Baleares y de los principales encausados. “No existía una contabilidad real”, remarcó. El profesional desgranó la operativa y los constantes movimientos de dinero que realizaron: transferencias a Ecuador y Colombia, envíos de fondos utilizando a terceras personas, remesas de capital en fechas próximas a la fuga de Carlos García Roldán a Colombia…

“La sociedad Lujo Casa no tiene estructura, no tiene capital; la empresa ya se constituyó de forma viciada. Estudiamos todo documentalmente, comprobamos la operativa financiera”, resumió el jefe de Vigilancia Aduanera.

El macrojuicio prosigue hoy y las próximas semanas en la Audiencia de Palma con la declaración de nuevos testigos.