Més pide que Cirer explique en el Parlament la situación de es Pinaret

El partido nacionalista Més per Mallorca ha solicitado la comparecencia urgente de la conseller d’ Afers Socials, Catalina Cirer, para analizar la situación “insostenible” que se sufre en estos momentos en el centro de reclusión de adolescentes de es Pinaret, en Marratxí.

La formación ecosoberanista denuncia que el Govern no está cubriendo las bajas médicas de los trabajadores, lo que provoca una saturación de las horas de trabajo, al tiempo que se incumplen los compromisos de las mejoras salariales. Esta situación está llevando a un deterioramiento del centro y está afectando a la atención de los menores recluidos.

A pesar de que existe la intención política de abonar el plus de peligrosidad a los educadores de este centro, Més recuerda que el Govern no ha previsto esta partida económica en la ley de presupuestos de este año y que tampoco se ha presentado ninguna esmena para reclamarlo. “Es Pinaret vive una situación insostenible por la falta de voluntad del Govern para cubrir las bajas médicas, contratar más personal y acabar con la sobrecarga de trabajo”, ha denunciado la diputada de Més, Marta Carrió. Además, ha criticado con el Govern no cumpla las promesas de mejoras laborales al personal. “Todo esto se traduce en unas pésimas condiciones laborales y en un deterioro generalizado del centro y en la atención a las necesidades de los menores. El Govern debe recordar que se trata de un servicio esencial y que debe cubrir las bajas”, exigió Carrió.

Ante la grave crisis interna que sufre el centro, Més per Mallorca reclama la comparecencia urgente de la consellera Cirer, para que informe sobre la situación del centro socioeducativo, a la vez que se le reclamará que adopte mejoras, tanto en la atención a los internos, como a la situación económica de los trabajadores.