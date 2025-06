Marc Gomila, la mejor nota de la Selectividad en Baleares: "Lo celebraré no haciendo nada, parando por completo"

El Consolat de Mar ha acogido este lunes el acto de reconocimiento a los alumnos con las calificaciones más altas de la convocatoria de la Selectividad 2025 en Baleares. La presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y del rector de la UIB, Jaume Carot, ha presidido la ceremonia de recepción de los estudiantes. Durante el evento, se ha hecho entrega de un obsequio a cada estudiante distinguido: dos obras literarias de referencia, Te deix, amor, la mar com a penyora de Carme Riera y el libro de poesía completo de Josep Maria Llompart.

Uno de los protagonistas del día ha sido Marc Gomila Planas, alumno del IES Felanitx, quien ha logrado la mejor nota de Baleares, un 9,86 sobre 10 en la fase general, con una nota de acceso de 13,56 sobre 14. Gomila, durante la intervención que ha realizado en el Consolat, se ha expresado con madurez y naturalidad sobre el camino recorrido: “No creo equivocarme si digo que la mayoría de los que estamos aquí podemos corroborar que estos dos años han sido exigentes. Ha habido momentos de presión e incertidumbre, pero hemos descubierto que la disciplina y la perseverancia dan su recompensa”.

De Felanitx a Terrassa para ser ingeniero aeroespacial

Con vocación clara desde niño, Gomila cuenta que ya tiene sus planes definidos: “Iré, si me cogen, a estudiar Ingeniería Aeroespacial en Terrassa, en la Universitat Politècnica de Catalunya. Desde pequeño me han fascinado los aviones, los cohetes… Y en el bachillerato me han gustado especialmente las matemáticas y la física, así que lo tuve claro desde el principio”.

Marc reconoce que ha sido una etapa intensa: “Preparé la selectividad trabajando mucho durante todo el curso. Me organicé desde el primer momento, con una planificación muy estricta. He tenido que sacrificar muchas cosas por el estudio… No había trabajado tanto en mi vida”. Aun así, hay límites que no ha negociado: “El dormir, que no me lo toquen. Dormía ocho horas o más al día”, bromea. Tampoco celebró Sant Joan, pero ya tiene claro cómo festejar este logro: “Lo celebraré no haciendo nada, parando por completo. También saldré con amigos y la familia, y tengo un viaje planificado”.

Consciente de la presión a la que se ha sometido, Gomila anticipa un cambio de ritmo de cara al próximo curso: “El año que viene quiero tener una vida más equilibrada. He ido al límite porque sabía que para entrar en la carrera que quería necesitaba una nota muy alta, pero ahora que ya estoy dentro, me lo tomaré de otra manera, más relajado”.

“Representáis la cultura del esfuerzo”

Durante el acto, el conseller de Educación, Antoni Vera, ha puesto en valor el sacrificio de los estudiantes premiados: “Representáis una magnífica cultura del esfuerzo. Sois un ejemplo de trabajo y sacrificio”. Vera ha lamentado que, en ocasiones, “el valor del esfuerzo haya perdido adeptos, eclipsado por intereses más banales”, y ha animado a los alumnos a continuar con esa actitud en la etapa adulta: “Sin esfuerzo no conseguiremos los objetivos”.

Por su parte, Marga Prohens se ha mostrado orgullosa de los jóvenes homenajeados: “Es un orgullo reconoceros. Vuestra presencia aquí tiene muchísimo valor. De más de 4.000 estudiantes que se han presentado, vosotros habéis obtenido las mejores notas, y os doy las gracias por ser excelentes”. También ha reivindicad la excelencia académica como un mérito que debe celebrarse: “Parecía que ser excelentes se tenía que esconder, pero nosotros lo queremos mostrar y celebrar”.

Junto a Gomila, han sido distinguidos otros once alumnos de todas las islas por sus resultados sobresalientes. En Mallorca, han destacado también Marina Mora Verger, del colegio Santa Mónica, y Elisabet Alexandrina Jaume Lemeseva, del colegio Sant Antoni Abat, ambas con una nota de 9,8. Desde Menorca, han sido reconocidos Andreu Moll Garcia (9,72) e Isona Pino Guasch (9,64), del IES Maria Àngels Cardona, así como Fèlix Coll Reynolds, del IES Biel Martí, con un 9,35. Por parte de Eivissa, han sido reconocidos Júlia Serra Yern (9,64) y Erik Palberg Rodríguez (9,44), del IES Algarb, junto a Tanit Prats Serra (9,47), del colegio Nuestra Señora de Consolación. Finalmente, Formentera ha estado representada por tres estudiantes del IES Marc Ferrer: Kiara Berazategui y Héctor Jiménez Hereu, ambos con un 8,31, y Blanca Barsanti Autunno, con un 8,14.