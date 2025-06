La Audiencia de Palma absuelve a un hombre que coincidió con su ex en la gasolinera, pese a tener una orden de alejamiento

La Audiencia de Palma ha absuelto a un hombre de un delito de quebrantamiento de medida cautelar por el que fue condenado en un primer momento a nueve meses de prisión al coincidir con su expareja en una gasolinera en Sant Llorenç des Cardassar a finales de 2024, pese a tener una orden de alejamiento vigente, al no haber quedado acreditado que desobedeciera la medida judicial aposta.

La Sección Segunda ha revocado la sentencia inicial de un juzgado de lo penal de la ciudad que sí que apreció dolo en el comportamiento del acusado y le impuso nueve meses de cárcel y 300 euros de indemnización. El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, Miquel Moragues, y por ello exonera al sospechoso.

La Sala no ha aceptado parte de los hechos probados en la primera resolución y los ha sustituido por un nuevo relato. Según se declara probado ahora, el pasado 5 de mayo de 2019 un juzgado de instrucción de Manacor acordó una medida cautelar contra el hombre que consistía en la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con su anterior compañera sentimental.

Esta medida se encontraba en vigor cinco años más tarde, el 11 de noviembre de 2024, cuando entre las nueve y diez minutos y las nueve y cuarto de la mañana, la víctima se detuvo a poner gasolina en su vehículo en la estación de servicio ubicada en la salida de Sant Llorenç, sentido Manacor. A continuación, la mujer accedió al interior de la tienda del establecimiento para efectuar el pago.

Minutos después, llegó al mismo lugar el hombre. “No ha resultado acreditado que el acusado tuviera conocimiento de la presencia de la denunciante en el interior del establecimiento antes de acceder al mismo”, según se desprende de la sentencia.

Al entrar en la tienda, el sospechoso coincidió con la mujer en el umbral de la puerta, cuando ella se disponía a salir. En ese momento, se produjo un leve contacto físico entre ambos, al rozar el acusado con su brazo el de la denunciante mientras él se apartaba lateralmente para facilitarle el paso. La expareja se marchó del lugar y el encausado permaneció en el interior del establecimiento durante unos minutos.

“No ha resultado acreditado que el acusado actuara con conocimiento efectivo ni voluntad deliberada de quebrantar la medida cautelar de prohibición de aproximación”, subraya la Audiencia Provincial.

Analiza las cámaras de videovigilancia

La Sala ha revisado íntegramente la grabación del juicio oral y, sobre todo, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento en el que ocurrieron los hechos enjuiciados.

La sentencia cita jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca del delito de quebrantamiento de medida cautelar. “Conforme a esta doctrina, la simple coincidencia física en el tiempo y espacio entre el condenado y la persona protegida por la medida no basta por sí sola para integrar el delito: es necesario algo más, como la permanencia consciente, el acercamiento voluntario, o al menos una inactividad imputable en condiciones de conocimiento efectivo y posibilidad real de evitar el contacto”, señala la Audiencia.

Aplicado al presente caso, “esta Sala no puede afirmar con la certeza exigida en el proceso penal que el acusado actuara con conocimiento y voluntad de quebrantar la orden judicial. Como ha quedado acreditado mediante el análisis conjunto de las grabaciones de videovigilancia y las declaraciones prestadas en el juicio, el encuentro entre el acusado y la denunciante fue fortuito, imprevisto y de escasísima duración. No consta que el acusado viera el vehículo de la víctima ni que la identificara en el interior antes de entrar. El contacto físico que se produce es mínimo y derivado del cruce, y no se aprecian gestos, expresiones, actitudes ni palabras que evidencien una voluntad dolosa”, destaca la Sección Segunda.

La primera sentencia condenatoria, “aunque parte también de la naturaleza fortuita del encuentro, considera que el acusado debió, en ese mismo instante, marcharse de forma inmediata, deduciendo de su permanencia durante unos segundos en la puerta del establecimiento la existencia de dolo”. Sin embargo, el tribunal, “considera que dicha inferencia no es concluyente ni se impone de forma necesaria. No consta que el acusado tuviera una alternativa real, rápida y efectiva para evitar el cruce”, e, incluso si se hubiera retirado de forma precipitada, “podría haber generado mayor proximidad entre ambos”.

En consecuencia, al no haberse acreditado de forma fehaciente el elemento subjetivo del delito y al existir dudas racionales sobre la intención del encausado, la Audiencia de Palma procede a revocar el fallo y absolver al hombre por no resultar debidamente probada la comisión dolosa del delito de quebrantamiento de medida cautelar.