Michelle Obama es progresista en una mansión a diez mil euros la noche

Así acaba la semana en que Vox/Podemos vieron cumplido su sueño de votar juntos en Cort, tratando simular tan solo una abstención, mientras en realidad se agita la pasión compartida que nubla la razón. Como siempre que la formación machista y Vox se pronuncien al alimón, nuestro apoyo irá hacia la víctima. En este caso, Toni Deudero, de partido desconocido. La formación difunta ya traspasó un director general al Govern de Vox, tras la oportuna pirueta económica y sin pedir perdón a sus fieles, ahora ensaya la misma maniobra en el ayuntamiento de Palma. Los votantes del PP nos mantenemos fieles a nuestra adscripción ancestral, pero los radicales deben votar a la ultraderecha auténtica y dejarse de imitaciones oportunistas adheridas.

En realidad, los despistados de Més utilizan al PSOE de coartada para huir de su error al integrarse en Sumar, en cuanto proyecto unipersonal de Yolanda Díaz y su voraz exhibicionismo. La vicepresidenta desgañitada ha sido más dañina para el progresismo que la otra Díaz, Ayuso. La disgregación frustrada de Vicenç Vidal camufla el hundimiento sin paliativos de las izquierdas, una interminable peregrinación o romería de una década desde IU hasta IU, con su representación testimonial a cuestas. La auténtica catástrofe gauchista consiste en ver a Podemos reducido a formación de ultratumba, que en Mallorca es incapaz de explicar por qué su socio Vox multiplica por ocho su representación, y subiendo.

Supongo que la última vez que me emocioné fue hace un año, durante la convención Demócrata en Chicago. Cuando subió al estrado Michelle Obama, entendí que los progresistas americanos habían elegido a la mujer equivocada. Me abrumó su reivindicación de las clases medias y su denigración de las riquezas materiales. Por ejemplo, en «mi madre y mi padre no aspiraban a ser ricos. De hecho, sospechaban de las personas que cogían más de lo que necesitaban». Al enterarme de que la Primera Dama descansaba en Mallorca, hubiera deseado felicitarla por este homenaje a la austeridad de raíces paternas. El problema es que se aloja en la Finca X’Arbet de Llubí, que se alquila por diez mil euros diarios. No mensuales, no semanales, cada día. Un entorno incomparable para esbozar elegías a la pobreza paterna.

Hay gente que se pregunta por qué la izquierda americana perdió las elecciones. La respuesta se encuentra como siempre en Mallorca, en la Finca X’Arbet que no adjunta ETV en las páginas donde se alquila a decenas de miles de euros a la semana, pero seguro que la Guardia Civil no ha custodiado una propiedad sin todos los requisitos. Michelle Obama ha cimentado su progresismo en esta mansión a diez mil euros la noche, donde habrá refrescado otro párrafo conmovedor de su discurso de Chicago. «Mis padres entendieron que no bastaba con que sus hijos prosperaran, si todo el mundo a nuestro alrededor se estaba ahogando». Y en efecto, gracias a su esposo, ¿quién no puede pagarse un palacio a quinientos euros la hora?

Finca X’arbet fue comprada por James Costos, embajador de los Obama en Madrid, y decorada por Michael Smith, que remodeló la Casa Blanca en el estilo antagónico a Donald Trump. No hace falta añadir que la presencia de Michelle Obama revaloriza la propiedad, para que «quienes nunca nos beneficiaremos de la acción afirmativa de la riqueza generacional» puedan contribuir al bienestar de los herederos de la susodicha «riqueza generacional».

Debí darme cuenta hace un año de que Michelle Obama hablaba demasiado de riqueza porque no la consideraba una maldición, sino una aspiración. En un rato en que desperdicia la mansión que sale tan cara, la abogada se enrola en el yate de Steven Spielberg, otro ilustre Demócrata. El barco está valorado en 250 millones y comprado entre otros con los beneficios de ‘La lista de Schindler’, dicho sea en honor de los ingenuos que creen que nadie se aprovecha de las causas benéficas. Me atrevo a predecir que el sucesor de Trump no será Demócrata, así en Estados Unidos como en la Mallorca de Vox/Podemos.

Los alardes de progresistas como Michelle Obama no enriquecen a los mallorquines. Las transacciones con mansiones nos sobrevuelan, y aquí se pagan las propinas cargando un sobreprecio ecológico y demográfico. Hablando de megarricos, comparen el papanatismo de Palma frente al top manta en Bellver con la reacción vibrante de Venecia contra la boda chabacana de Jeff Bezos.

¿Cuántos años lleva Llucmajor sin arquitecto municipal, pese al sueldo suculento? En la imagen que hoy nos ilustra, se comprueba que todo turismo es sostenible en Mallorca hasta rebañar el plato. Esta monstruosa caravana de matrícula alemana ocupa más que una vivienda pero no paga ecotasa, no paga IBI, no paga impuesto de circulación, no paga hipotéticas multas. Creación de riqueza, sin duda. En fin, nadie ha entrevistado ni entrevistará en la España contemporánea como Arturo San Agustín.

Reflexión dominical opulenta: «La riqueza no se crea, solo se destruye».