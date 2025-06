Sedi Behvarrad, presidenta de la Asociación Persa de Baleares: «Es un alivio que bombardeen mi país para sacar a los ayatolás»

Sedi Behvarrad (Teherán, 1960) salió del Irán de Jomeini en los ochenta, se estableció en Mallorca con su esposo Gabriel Serra fallecido en octubre, fundó y preside la Asociación Persa en las Islas Baleares.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Cuándo regresa a Teherán?».

No he pisado Irán desde que me marché en 1982. Ahora tengo esperanza porque la gente se ha levantado, así que volveré cuando caiga el régimen. Nací allí, amaba ese país y me decía que «no saldré nunca de Irán».

Desea entonces que Israel y Estados Unidos bombardeen su país.

Después de 46 años en que este régimen ha matado a tanta gente por cualquier cosa, llega un momento en que es un alivio que bombardeen mi país para sacar a los ayatolás. Cuando profesores, artistas o cantantes pueden ser amontonados en cárceles con sesenta personas en cada celda por pronunciar una palabra errónea, deseas que Dios nos salve de una vez. Somos un país culto y moderno.

Por tanto, Trump es su héroe.

No sabría decirlo, pero desde luego ha sido de gran ayuda. El Sha era un señor, un rey de reyes para todos los iraníes. Hablaba ocho idiomas, pilotaba aviones, era un ingeniero con conocimientos de economía.

El Sha era también un cruel dictador.

Qué va. ¿A quién ha matado? Solo a los mulás que querían matarlo a él. Incluso expulsó a los ayatolás sin ejecutarlos. Era un amante de los animales y de la familia, que quería un Irán occidentalizado.

Usted se parece al Sha en el amor a los animales, es una dama con gatos.

Tengo cincuenta gatos. Empecé con un gato persa, negro, precioso. Conforme la gente cambia de casa, vienen a la mía, se avisan entre ellos. «Te estás pasando», me dicen mis vecinos, pero acudió un veterinario municipal para revisarlos a todos.

Conocí y entrevisté a la emperatriz Farah Diba en Mallorca.

Cuando la Reina venía a la isla, se instalaba en la casa de Cala Rajada de su cuñada, la hermana gemela del Sha. Yo trabajaba en Es Recó de Randa, y se llevaba a nuestro cocinero. En Irán pude saludar al Sha y a su esposa en una recepción.

En cambio, el heredero Reza Pahlevi es un blando.

No. Es un señor muy inteligente, nacido en 1960 como yo. Sería un buen Jefe de Estado porque está preparadísimo y también es ingeniero y piloto de aviones, como su padre.

Claro que, después de los ayatolás, pueden presentarse los generales.

Lo que venga, pero que ellos se vayan. Los militares están mejor informados y preparados, y no se comportan como asesinos.

Me ofendió que me considerara usted partidario de los ayatolás.

Estás un poco de su lado, y es lógico porque no sabes todos los datos. Yo tengo otra perspectiva del país, recibo continuamente vídeos de muchas fuentes.

La tregua impuesta por Trump favorece a los ayatolás.

No, porque Irán está ahora más débil que nunca en estos años. Cuando llegó Jomeini contaba con el apoyo de la población, porque les convenció de que todo sería gratis. El agua, la luz,... Igual que Podemos.

¿Espera más bombardeos?

Sí, seguro, esto no se va a parar hasta que no cambie el régimen, cada vez más aislado. Estoy convencida de que Jamenei no se encuentra en Teherán, que está asustadísimo en alguna parte porque no pensaba tener este final.

Mallorca ha sido un exilio dorado.

No soy una exiliada, salí de Irán con un visado de turista. Hoy no podría volver a mi país, en primer lugar porque no comulgo con el régimen, son unos okupas.

¿Han sufrido amenazas o atentados en la isla?

No, ningún iraní los ha sufrido, pero no quería saber nada de mi país. Yo había estudiado dos años en la universidad, y vinieron las mujeres vestidas íntegramente de negro para expulsarme porque llevaba la falda corta.

¿El asesinato de Masha Amini la devolvió al activismo político?

Así es. Estaba viendo la tele y me encuentro con el momento en que la matan. No podía con mi alma, rompí a llorar y me dije que teníamos que hacer algo. Así surgió la Asociación Persa de Baleares, con unas ochenta personas. Jaime Martínez acudió a la celebración de nuestro primer aniversario.

¿Por qué se llaman persas, si son iraníes?

El nombre se cambió en los años treinta, pero se llamaba Sha de Persia y no de Irán. Persa es la raza, iraní se refiere al país.

Fue usted noticia al anunciar la donación de su herencia a Son Llàtzer.

Con mi marido comprobamos la crueldad de una habitación compartida para un enfermo terminal. Nos trataron tan bien en el hospital que todo nuestro dinero irá a que un paciente en esas condiciones pueda estar solo.

¿Ya han puesto la placa en la habitación donde murió Gabriel Serra?

Aún no, necesitan tener el dinero antes. Empezaré a donar poco a poco para lograr el objetivo, y en una habitación de la cuarta planta de Son Llàtzer estará la placa en recuerdo de Gabriel.